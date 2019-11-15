Sarı Yelekliler 1'inci Yıl Dönümü İçin Sokağa Çıkıyor

Fransa'da iktidarı sarsan ve 52 haftadır devam eden Sarı Yelekliler Hareketi, bu hafta sonu 1'inci yıl dönümü eylemleri için ülke genelinde 53'üncü kez sokağa çıkmaya hazırlanıyor. Harekete mensup gruplar tarafından Cumartesi günü Fransa genelinde 140 eylem çağrısı yapıldı. Ancak eylemlerin başkent Paris'te yoğunlaşması bekleniyor. Hükümet ise, şiddet olayları korkusuyla tüm polis teşkilatını tam kadro göreve çağırdı. Bundan tam bir yıl önce, 17 Kasım 2018'de, akaryakıt vergilerine zammı protesto etmek için sokaklara dökülen Sarı Yelekliler, ülkede siyaseti değiştiren hareketin birinci yıl dönümünde, kapsamlı eylemler düzenleyecek. Günlerdir sosyal medya üzerinden hazırlanan Sarı Yelekliler, "hareketin ivme kaybettiği" eleştirilerinin de doğru olup olmadığını göstermeye hazırlanıyor. Çok sayıda Sarı Yelekli, birinci yılı, sembolik olarak hareketin ilk başladığı ve haftalarca on binlerce kişinin katıldığı eylemlere sahne olan Champs Elysees caddesinde kutlamak istiyor. Hareketin Parisli liderlerinden Thierry Paul Valette'in Facebook'da açtığı "53'üncü eylem: Champ Elysees'de yıldönümü" başlıklı sayfaya, 5 bin kişi "katılacağını", 6 bin 500 kişi de "katılmayı düşündüğünü" söyledi. Ancak Paris Valiliği, 16 Mart'ta yaşanan şiddetli gösteriler ve cadde üzerindeki dükkanların kırılıp dökülmesi nedeniyle, bu tarihten itibaren dünyaca ünlü caddeye girişleri yasaklıyor.

Gösteri yapmanın anayasal bir hak olduğunu savunan Valette ise, "Ben çağrımı geri çekmiyorum. Gösteri yapma hakkımız var. Hükümet ile aramızdaki güç gösterisini ve İçişleri Bakanlığı'nın ne yapacağını göreceğiz" diyerek caddede eylem yapmakta kararlı olduklarını açıkladı. Valette, Facebook sayfasında, Champs Elysees'nin tepesindeki Zafer Takı (Arc de Triomphe) etrafındaki trafiği yavaşlatan "salyangoz eylemi" de gerçekleştireceklerini dile getirdi. Sarı Yelekliler hareketinin önemli isimlerinden Eric Drouet de, bir video yayınlayarak, yasaklı bölge dışında, adını son anda açıklayacağı bir noktada toplandıktan sonra Champs Elysees'ye yürüme çağrısı yaptı. Drouet, saat 10.00'dan itibaren de Paris'e giriş yapan otoyolların tıkanması eylemi önerdi. Bu çağrıya da 750 kişi katılacağını belirtti. Hareketin bir diğer tanınan ismi Sophie Tissier ise, kentin doğusunda 13'üncü Paris'ten Bastille Meydanı'na yürünmesini öngören eylemin onaylandığını duyurdu. Eylem çağrılarında, "alışveriş tapınakları" diye adlandırılan alışveriş merkezleri, Ikea, Apple, Nike, Carrefour gibi mağazaları işgal çağrıları da yer aldı. Ancak çağrılarda, işgal eylemlerinin barışçıl yapılması, kırıp dökme ya da yağma olmadan gerçekleştirilmesi gerektiği belirtildi.

Çağrılarda ayrıca 5 Aralık'ta sendikalarla ve öğrencilerle birlikte yapılması planlanan büyük gösterilere kadar, hareketin eylemlerine devam edeceği belirtildi. Bazı gruplar ise uyku tulumu ve battaniyelerle gelerek gece de kalma çağrısı yaptı. Paris'in Montreuil, St. Ouen banliyölerinden başkente yürünecek, Vitry sur Seine'de ise, Paris'e gidemeyenler dev barbekü toplantısı yapacak. Tüm polis teşkilatı görev yapacak Paris Valiliği, hareketin başlamasına yol açan imza kampanyasının hazırlayıcısı Priscilla Ludosky'nin önerdiği ve Saint Lazare Garı'ndan, Invalides meydanına yürümeyi öngören güzergahı da reddetti. Valilik, eylemcilerden kentin doğu bölgesinde güzergah belirlemesini istedi. Polis, Champs Elysees'nin yanı sıra, Elysee Sarayı ve Ulusal Meclis etrafında da geniş güvenlik önlemleri alacak. Champs Elysees tümüyle gösterilere kapatılacak. İçişleri Bakanlığı, Paris'te büyük bir katılım beklemese de, şiddet olaylarının yaşanması ihtimaline karşı tüm polis teşkilatını yüzde 100 göreve çağırdı. Başkentte, binlerce polis memurunun yanı sıra, 180 motorlu polis, jandarma ve özel güvenlik birimleri görev yapacak.

Fransa genelinde eylem çağrısı Paris dışında Lille, Bordeaux, Nantes, Montpellier, Lyon kentlerinin de bulunduğu tüm kentlerde eylem çağrıları yapıldı. Lille kentinde, çevreciler ve Sarı Yelekliler ortak eylem yapacak. Bordeaux kentine girişteki Virsac otoyol gişesi bloke edilecek. Kent merkezinde ise Bourse meydanında toplanılması planlanıyor. Nantes'da öğlen saatlerinde kent merkezinde başlayacak eylemin, danslı müzikli bir halk gecesiyle sona ermesi planlandı. Lyon'da ise, Paris'e gidemeyenler Bellecour caddesinde toplanarak gösteri düzenleyecek. Montpellier'de de, kentteki pek çok noktada işgal eylemleri yapılacak. Bir yıl, her hafta sonu... Fransa'da 17 Kasım 2018 tarihinde hükümetin birbiri ardına açıkladığı vergi artışlarına akaryakıt vergilerini de eklemesi üzerine 17 Kasım'da sosyal medya üzerinden bir imza kampanyası yayınlayan Priscilla Ludosky'nin çağrısı insanları sokağa döktü. Son derece doğaçlama bir şekilde, 282 bin Fransız, otomobillerde bulunması zorunlu olan ve herkesin kolaylıkla ulaşabileceği sarı güvenlik yeleğini giyerek sokağa çıktı. Genç, yaşlı, kadın erkek, alt/orta sınıf her kesimden Fransız, hükümeti protesto etti.

Protestoların sembolik alanına dönüşen Champs Elysees caddesinde, 1 Aralık'ta yapılan ve "kara cumartesi" diye anılan eylem, hem polis şiddetine hem de göstericilerin şiddetli öfkesine sahne oldu. Polis sabah 8.30'dan gece 23.00'e kadar eylemcilerle çatıştı. Arc de Triomphe'a girildi, dükkanların camları indirildi, öfkeli gençler kentin altını üstüne getirdi. Polis, halkla doğrudan çatışmamak için gaz bombası kullandı. Ancak LBD adı verilen plastik mermilerin kullanılması halk arasında yaralanmaları artırdı. Güvenlik güçleri sadece 1 Aralık'ta 10 bin gaz bombası kullandı. Cumhurbaşkanı Macron, 1 Aralık dev eyleminin ardından 10 gün boyunca hiç görünmedi. Sonunda 10 Aralık tarihinde, traşsız ve gergin bir yüzle ekranlara çıkarak Sarı Yelekliler'in taleplerini karşılamak için 10 milyar Euro ek ödenek çıkaracaklarını açıkladı. Ancak geç gelen bu açıklama, hareketin sona ermesi için yeterli olmadı. Eylemcilere ceza yağdı Champs Elysees'de 16 Mart'ta yaşanan şiddetli eylemler sonunda hükümet 10 Nisan'da "Gösteri ve Yürüyüş Yasası'nı" sertleştirerek, eylemlerde yüz saklamaya 1 yıl hapis, 15 bin Euro da ceza getirdi. Polise, kontrolleri artıran, aramaları derinleştiren yeni yetkiler verdi. Yasak bölgelerde eylem yapanlara 135 Euro ceza getirdi. Bu çerçevede Nisan ayından bu yana bin 193 kişiye ceza kesildi. Champs Elysees gösterilere yasaklandı. Paris Emniyet Müdürü Michel Delpuech görevden alındı.