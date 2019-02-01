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Sarı yelekliler Avrupa Parlamentosu seçimlerine hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 23:59 | Son Güncelleme

Sarı yeleklilerin Paris Koordinatörü Thierry Paul Valette, 26 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine hazırlandıklarını söyledi

PARİS (AA) - Fransa'da sarı yeleklilerin Paris Koordinatörü Thierry Paul Valette, mayıs ayında düzenlenecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine hazırlandıklarını bildirdi.

Valette, BFMTV televizyonuna yaptığı açıklamada, 26 Mayıs'ta düzenlenecek AP seçimlerinde yarışmak istediklerini, bunun için "Sarı Yelekli Vatandaşlar Birliği" adını verdikleri bir liste oluşturduklarını belirtti.

Daha demokratik ve sosyal bir Avrupa inşa etmeyi hedeflediklerini dile getiren Valette, resmi olarak seçimlere girmek için gerekli işlemleri ve çalışmaları yaptıklarını söyledi. Listenin başında 42 yaşındaki Valette'in yer aldığı kaydedildi.

Diğer yandan, sarı yelekli Ingrid Levavasseur, birkaç gün önce basına yaptığı açıklamada, AP seçimlerine girmek için "Vatandaşları Birleştirme İnisiyatifi" adıyla bir başka liste oluşturduğunu ve kendisinin listenin başında bulunduğunu ifade etmişti.

Levavasseur, sarı yelek hareketinin, Fransızların öfkesini siyasi bir projeye dönüştürmesi ve sorunlarına çözüm getirmesi gerektiğini belirterek, bu nedenle siyasete gireceklerini açıklamıştı.

Yine sarı yelekli Patrick Cribouw da AP seçimlerinde yarışmak için "Sarı Birlik" ismiyle diğerlerinden ayrı olarak bir liste hazırladığını duyurmuştu.

Sarı yeleklilerin, AP seçimlerine girebilmek için 79 adayın olduğu bir liste oluşturmaları gerekiyor.

- Protestolar

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un göreve geldiği günden bu yana karşılaştığı en büyük kriz olan, ülkenin farklı bölgelerinde müzakere toplantıları düzenleyerek bir an önce bitmesi için çaba gösterdiği sarı yeleklilerin eylemleri ülkeyi sarstı.

Akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine isyana ve öfkeye dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Gösterilerde 11 kişi hayatını kaybetti ve 2 binden fazla kişi yaralandı, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Sarı yelekliler

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