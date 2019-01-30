Sarı Yelekliler bu kez İngiltere’de sokağa inecek

İngiltere’de hükümetin ön gördüğü kemer sıkma politikasına karşı başlayan Halk Meclisi Hareketi, Cumartesi günü Londra’da protesto çağrısı yaptı. Gösterilere katılacak olanlardan Fransa’da hükumeti protesto edenler gibi “sarı yelek” giymeleri istendi.

Bu organizasyon İngiltere’deki diğer şehirler içinde miting çağrısı yapıyor. Ayrıca 2010’dan beri iktidarda bulunan Muhafazakar Parti’yi devirmek için parlamento seçimleri düzenlenmesi çağrısını da tekrarladı.

“Sarı yeleğini unutma” diyerek sosyal medya hesabından protesto çağrısı yapan grup, "Sarılara rağmen kemer sıkılamaz" sloganı altında birleşiyor. Sosyal medyada bin 700’den fazla kişi etkinliğe katılacağını açıkladı.

Hükümetin mülteci politikasını da eleştiren Irkçılığa Karşı Hareketi de, organizasyonlara destek verdi. Eski milletvekili Laura Pidcock’un da etkinlikte konuşma yapacağı bildirildi.

Buna paralel olarak, sosyal ağlarda aşırı sağa yakın olan Brexit yanlıları da "#YellowVestUK" anahtar sözcüğünü paylaşmaya başladı. İngiliz "sarı ceketler"in sosyal medya kullanımının asgari düzeyde kalması dikkat çekti.

Muhafazakar milletvekili Anna Soubry ise, ikinci bir referandum lehine, sarı yelek giyeceklere nazi yakıştırması yaptı. “Bu grup Westminster’ın etrafında dolaşıp insanları korkutuyor” tanımlaması yaptı.

Bu eylem hükümet tarafından kınandı. Polis, Parlamento çevresindeki kötüleşen güvenlik durumundaki derin kaygılarını ifade etti. The Independent gazetesine göre; Cumartesi günü Londra ya da Manchester’da toplanacak "sarı ceketler" İslam karşıtı marjinal aşırı sağ bir grup olan İngiliz Savunma Birliği’nin (EDL) sloganlarını kullanıyor.



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