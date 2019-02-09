Sarı Yelekliler Eyleminde Bir Göstericinin Kolu Koptu

Fransa'da 3 aydır devam eden Sarı Yelekliler eyleminin 13'üncüsü yine şiddet olaylarına sahne oldu. Paris'te Ulusal Meclis binası önünde yaşanan çatışmalarda bir göstericinin polis tarafından atılan parça tesirli gaz bombası nedeniyle kolu koptu. Akşam saatlerinde başta Paris olmak üzere, pek çok kentte polis ile gösterciler arasında çatışmalar çıktı. İçişleri Bakanlığı'na göre gösterilere ülke genelinde 51 bin 400 kişi katıldı, olaylarda ise Paris'te 36, diğer illerde de 30 kişi gözaltına alındı.

Paris, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Nice, Marsaille ve Montpellier gibi büyük kentler başta olmak üzere tüm Fransa 13'üncü kez sokağa çıkarak, hükümeti protesto etti. Gösterilerde yine öne çıkan sloganlar "Macron istifa", "Şiddete hayır", "Macron, zengin vergisini geri ver", "Daha çok demokrasi" sloganları oldu. İçişleri Bakanlığı, katılım rakamını Paris'te 4 bin, ülke genelinde 51 bin 400 olarak açıkladı.

Paris'te sabah saatlerinde, Champs Elysees caddesinden başlayan ve sakin bir havada geçen gösteriler kortejin Fransız Ulusal Meclisi önüne ulaşmasıyla şiddetlendi. Bir grup göstericinin, Ulusal Meclis'in önüne çekilen güvenlik bariyerlerini itmeye ve Meclis'i çevreleyen demir parmaklıklara işemeye başladığı gözlendi. Eylemcilerin demirleri tırmanarak ve bariyerleri yıkarak Meclis'e girmeye çalışması üzerine polis, gaz ve ses bombasıyla göstericileri dağıtmaya başladı.