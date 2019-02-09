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Sarı Yelekliler Eyleminde Bir Göstericinin Kolu Koptu

09.02.2019 23:10 | Son Güncelleme

Fransa'da 3 aydır devam eden Sarı Yelekliler eyleminin 13'üncüsü yine şiddet olaylarına sahne oldu. Paris'te Ulusal Meclis binası önünde yaşanan çatışmalarda bir göstericinin polis tarafından atılan parça tesirli gaz bombası nedeniyle kolu koptu

Sarı Yelekliler Eyleminde Bir Göstericinin Kolu Koptu

Fransa'da 3 aydır devam eden Sarı Yelekliler eyleminin 13'üncüsü yine şiddet olaylarına sahne oldu. Paris'te Ulusal Meclis binası önünde yaşanan çatışmalarda bir göstericinin polis tarafından atılan parça tesirli gaz bombası nedeniyle kolu koptu. Akşam saatlerinde başta Paris olmak üzere, pek çok kentte polis ile gösterciler arasında çatışmalar çıktı. İçişleri Bakanlığı'na göre gösterilere ülke genelinde 51 bin 400 kişi katıldı, olaylarda ise Paris'te 36, diğer illerde de 30 kişi gözaltına alındı.

Paris, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Nice, Marsaille ve Montpellier gibi büyük kentler başta olmak üzere tüm Fransa 13'üncü kez sokağa çıkarak, hükümeti protesto etti. Gösterilerde yine öne çıkan sloganlar "Macron istifa", "Şiddete hayır", "Macron, zengin vergisini geri ver", "Daha çok demokrasi" sloganları oldu. İçişleri Bakanlığı, katılım rakamını Paris'te 4 bin, ülke genelinde 51 bin 400 olarak açıkladı.

Paris'te sabah saatlerinde, Champs Elysees caddesinden başlayan ve sakin bir havada geçen gösteriler kortejin Fransız Ulusal Meclisi önüne ulaşmasıyla şiddetlendi. Bir grup göstericinin, Ulusal Meclis'in önüne çekilen güvenlik bariyerlerini itmeye ve Meclis'i çevreleyen demir parmaklıklara işemeye başladığı gözlendi. Eylemcilerin demirleri tırmanarak ve bariyerleri yıkarak Meclis'e girmeye çalışması üzerine polis, gaz ve ses bombasıyla göstericileri dağıtmaya başladı.

Görgü tanıklarına göre, kalabalıkları dağıtmak için atılan bir parça tesirli gaz bombası (grenade de desencerclement), olayları görüntüleyen 30'lu yaşlarda bir sarı yelekli fotoğrafçının kolunu kopardı. Kanlar içinde yere yığılan yaralı gence, önce eylemlerde gönüllü olarak görev yapan "Street Medic" adlı sağlık çalışanları müdahale etti. Ardından alana gelen ambulans eşliğinde hastaneye kaldırıldı. Bu bombayı artık satın almayan ancak depoda kalan stokları kullanmaya devam eden Fransız polisi, 'göstericinin kolunun henüz bu gaz bombası nedeniyle koptuğunun tespit edilmediğini, resmi raporunu bekleyeceklerini' açıkladı.

Sarı Yelekliler'in 27 Ocak'taki eylemleri sırasında da hareketin önemli liderlerinden Jerome Rodrigues polis tarafından atılan 'flash ball/ plastik mermiler' nedeniyle bir gözünü kaybetmişti. Eylemlerin başından bu yana polis tarafından kullanılan flash ball ve parça tesirli gaz bombası nedeniyle bir kişi yaşamını yitirirken, 20 kişi gözünü, 4 kişi de kolunu kaybetti. Avrupa Konseyi ve İnsan hakları örgütleri Franszı hükümetini gösterilerde uyguladığı şiddet nedeniyle uyararak bu silahların kullanılmasının yasaklanmasını istedi. Ancak Fransız Danıştay'ı geçtiğimiz hafta, polisin flash ball kullanmasının yasaklanmasını isteyen talepleri reddetti.

​Eyfel Kulesi'nin yakınında şiddet

Paris'teki gösterilerde ikinci şiddet sahnesi, akşam 16.30 sularında, kortejin, yürüyüşün son durağı Eyfel Kulesi önündeki Champs de Mars'a ulaşmasıyla yaşandı. Bir grup gösterici otobüs duraklarını kırdı, polise sert cisimler attı, banka ve mağaza vitrinlerinin camlarını kırmaya ve araçları yakmaya başladı. Bir grup da meydanda parkeden ve Paris'i koruyan askerlere ait bir devriye aracını ateşe verdi. Polis, şiddet eylemleri gerçekleştiren göstericilere biber gazı, ses bombası ile tartışmalı flash ball ve parça tesirli gaz bombasıyla müdahale etti. Şiddetli çatışmalar yerel saatle akşam 19.00 sularında göstericilerin dağılması ve gözaltılar ile sona erdi.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Twitter hesabından, göstericilerin askeri aracı yakmasına, "Öfke ve tiksinti. Sentinelle operasyonu çerçevesinde Paris'te görev yapan askerler, terör saldırısına karşı halkımızın güvenliğini sağlıyor. Bu saldırı kabul edilemez. Sorumluların yakalanarak yargı karşısına çıkarılması için gereken herşey yapılacak" sözleriyle tepki gösterdi.

​İtalya sınırını geçme girişimi

Fransa ve İtalya arasında Sarı Yelekliler hareketi nedeniyle yaşanan diplomatik krizin ardından, Nice kentinde toplanan bir grup gösterici, İtalya sınırını geçmeye çalıştı. Hareketin ünlü isimlerinden internet fenomeni 'Fly Rider' kod adlı Maxime Nicolle ve bir grup, otoyolun İtalya bölümünü tıkama eylemi yapmak amacıyla, İtalyan sınır kenti Vintimille'e doğru hareket etti. Göstericiler İtalya sınırını geçemeden gümrük polisleri tarafından durdurularak geri çevirildi.

Sarı Yelekliler'in 13'üncü eylemine Bordeaux'da 5 bin, Toulouse'da yaklaşık 7 bin, Lyon'da 2 bin, Marsilya'da bin 500 gösterici katıldı. Marsilya'daki gösteriler festival havasında geçerken, Toulouse, Bordeaux ve Lyon kentlerinde de yer yer çatışmalar yaşandı. Lyon'da vitrin camlarını kıran ve polisle çatışan 17 kişi gözaltına alındı. Olaylar sonunda Paris'te 36, diğer kentlerde de toplam 30 kişi gözaltına alındı.

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