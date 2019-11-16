HABER

Sarı Yelekliler Eylemlerinin Yıldönümünde Polis Müdahalesi

16.11.2019 13:56 | Son Güncelleme

Sarı Yelekliler eylemlerinin yıldönümündeki gösterilerde polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Başkent Paris’te Porte de Champerret’te toplanan göstericilerle polis arasında çatışma çıktı.

Sarı Yelekliler Eylemlerinin Yıldönümünde Polis Müdahalesi

Sarı Yelekliler eylemlerinin yıldönümündeki gösterilerde polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Başkent Paris’te Porte de Champerret’te toplanan göstericilerle polis arasında çatışma çıktı. Göstericilerin yürüyüşe geçmeye hazırlandıkları anda polisin müdahalesi başladı.

Polisin en az 24 göstericiyi gözaltına aldığı açıklandı.

Sarı Yelekliler adı verilen eylemler Fransa’da geçen yıl Kasım ayında başlamış ve tüm ülke geneline yayılmıştı. Gösteriler Fransız hükümetine akaryakıt fiyatlarındaki artış ve Macron’un yeni ekonomik program kararı üzerine başlamıştı.

Gösterilerin zirve yaptığı tarihlerde 300 bin civarı kişinin katıldığı eylemler düzenlenmiş polis çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı. Uzunca bir süredir eylemlerin yıldönümünde yeniden sokağa çıkma çağrısı yapılıyordu.

Karaköy'deki saldırıyla ilgili flaş gelişme! Yeni görüntüler ortaya çıktıKaraköy'deki saldırıyla ilgili flaş gelişme! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Trump Japonya'dan Savunma İçin 8 Milyar Dolar İstedi Mi?Trump Japonya'dan Savunma İçin 8 Milyar Dolar İstedi Mi?
Rusya'da tek elle merdiven tırmanan dağcı aşağı uçtuRusya'da tek elle merdiven tırmanan dağcı aşağı uçtu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber

Esra Erol'un programına boşanmak için geldi, şok gerçeği öğrendi!

Esra Erol'un programına boşanmak için geldi, şok gerçeği öğrendi!

Trump'tan sert sözler! 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet'

Trump'tan sert sözler! 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet'

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

4 belediyeye kayyum atandı

4 belediyeye kayyum atandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump: ABD basını samimiyetsiz

Trump'tan tepki: En büyük rezalet

Trump'tan sert sözler! 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet'

Trump'tan sert sözler! 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet'

Bağdat’ta Tahrir Meydanı’nda patlama meydana geldi

Gösterilerin sürdüğü meydanda bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Trump'ın eski danışmanı "Kongre'ye yalan söylemekten" suçlu bulundu

Ve karar verildi: Suçlu bulundu! Trump'tan ilk tepki

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ocak'ta Türkiye'ye geliyor

Putin, Ocak'ta Türkiye'ye geliyor

Rusya Kobani’deki ABD üssüne yerleşti

Rusya Kobani’deki ABD üssüne yerleşti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.