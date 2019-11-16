Sarı Yelekliler Eylemlerinin Yıldönümünde Polis Müdahalesi

Sarı Yelekliler eylemlerinin yıldönümündeki gösterilerde polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Başkent Paris’te Porte de Champerret’te toplanan göstericilerle polis arasında çatışma çıktı. Göstericilerin yürüyüşe geçmeye hazırlandıkları anda polisin müdahalesi başladı.

Polisin en az 24 göstericiyi gözaltına aldığı açıklandı.

Sarı Yelekliler adı verilen eylemler Fransa’da geçen yıl Kasım ayında başlamış ve tüm ülke geneline yayılmıştı. Gösteriler Fransız hükümetine akaryakıt fiyatlarındaki artış ve Macron’un yeni ekonomik program kararı üzerine başlamıştı.

Gösterilerin zirve yaptığı tarihlerde 300 bin civarı kişinin katıldığı eylemler düzenlenmiş polis çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı. Uzunca bir süredir eylemlerin yıldönümünde yeniden sokağa çıkma çağrısı yapılıyordu.

