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Sarı Yelekliler, Fransız ekonomisini yavaşlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 15:12 | Son Güncelleme

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire: - " Sarı Yelekliler'in eylemleri ülkeyi çıkmaza sürüklerken ekonomik büyümede de kayıplara neden oldu"

PARİS (AA) - Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Sarı Yelekliler'in gösterilerinin ülke ekonomisini olumsuz etkilediğini belirtirken 2018'in son çeyreği ile 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 0,2 puanlık düşüşler yaşandığını kaydetti.

Fransız Ekonomi Bakanı Le Maire yaptığı açıklamada, Sarı Yelekliler'in eylemlerinin ülke ekonomisini ciddi şekilde etkilediğini söyledi. Yaşanan olayların, geçen yılın son çeyreği ile bu yılın ilk çeyreğindeki ekonomik büyümeye yüzde 0,2 puanlık negatif etti ettiğine dikkati çeken Le Maire, eylemlerin aynı zamanda ülkeyi çıkmaza sürüklediğini de hatırlattı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), geçen ay yayımladığı raporda, Sarı Yelekliler'in gösterileri nedeniyle Fransa'daki büyüme tahminini bu yıl için yüzde 1,5'e çekmişti.

Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşıtlığa dönüşen eylemler 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybederken 2 binden fazla kişi de yaralandı. 8 bin 400 kişinin gözaltına alındığı gösterilerde, bin 796 kişi de hapis cezasına çarptırıldı.

Eylemler nedeniyle işsiz kalanların sayısı 72 bin 675'e yükselirken, bunun devlete maliyeti 38 milyon avro oldu. Yine eylemler nedeniyle mağaza, restoran ve alışveriş merkezlerinin uğradığı zarar 2 milyar avroyu aştı, gıda sektörü de yaklaşık 13 milyar avro zarar etti.

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