Sarı yelekliler, gösterilerin 24. haftasında sokaklarda

PARİS (AA) - Fransa'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için yeniden sokağa çıktı.

Macron'un perşembe günü taleplerine ilişkin yaptığı açıklamaları yetersiz bulan sarı yelekliler, gösterilerin 24'üncü haftasında başta başkent Paris olmak üzere birçok şehirde sokaklara döküldü.

Paris'te Montparnasse Meydanı'nda toplanan göstericiler, İtalya Meydanı'na kadar yürüdü. Eyleme aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi lideri Jean-Luc Melenchon ve ülkenin en büyük sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT) destek verdi.

Diğer bir grup eylemci de TF1 ve BFMTV kanallarının Paris'teki merkezlerinin önünde protesto eylemi yaptı. Göstericiler daha sonra Republique Meydanı'na kadar yürüdü.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkentteki gösterilerde 14 kişinin gözaltına alındığı, 13 bin 500 kişinin de üst araması ve kimlik kontrolünün yapıldığı bildirildi.

Polis, eylemcilerin Champs-Elysees Caddesi'nde ve 15 Nisan'da çıkan yangında büyük zarar gören Notre Dame Katedrali ve çevresinde gösteri yapmasını yasakladı.