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Sarı Yelekliler İngiltere'de Başsavcının ofisini bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 19:38 | Son Güncelleme

Bir grup sarı yelekli protestocunun İngiltere Başsavcısı Geoffrey Cox'un ofisini bastığı kaydedildi

LONDRA (AA) - Bir grup sarı yelekli protestocunun İngiltere Başsavcısı Geoffrey Cox’un ofisini bastığı bildirildi.

Evening Standart Gazetesinin haberine göre, Başsavcı Cox'un Westminster'daki ofisini basan bir grup sarı yelekli gösterici çektikleri videoyu sosyal medyadan paylaştı.

Görüntülerde "Yeni başsavcı istiyoruz" sloganı atan göstericilerin, polis tarafından kordon altına alındığı görüldü.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada da Cox'un ofisinde protestocular olduğu doğrulanırken, ayrıntı verilmedi.

Cox, revize edilmiş Brexit anlaşmasının geçen hafta yapılan oylaması öncesi açıkladığı hukuki görüşünde, anlaşmadaki revizyonun İngiltere'nin AB ile sonu gelmez müzakereler içinde mahsur kalma riskini azaltmadığını ifade etmişti.

Cox'un görüşü, anlaşmanın ikinci kez reddedilmesinde önemli etken olmuştu.

- Brexit tartışması

Brexit anlaşması, içerdiği Kuzey İrlanda sınırına ilişkin ''tedbir maddesi'' nedeniyle tepki çekiyor.

Maddeye yönelik en önemli itiraz, bunun İngiltere'yi AB ile belirsiz bir süre için ve tek taraflı ayrılamayacağı bir gümrük birliği içinde tutacağı yönündeydi.

Tedbir maddesi, İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında Brexit sonrasında fiziki sınır girmesini önlemek için İngiltere ile AB'nin, soruna çözüm getiren yeni bir düzenleme üzerinde anlaşılana kadar gümrük birliği içinde kalmasını öngörüyordu.

Londra'da aşırı sağcılar ocak ayında sarı yelek giyerek gösteri düzenlemiş, gösteride Brexit yanlısı döviz ve pankartlar da taşınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Brexit Geoffrey Cox ingiltere Westminster

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