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Sarı yelekliler ‘kritik ay’da yürümeye devam ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2019 14:26 | Son Güncelleme

Fransa’da 16 hafta önce hükümet karşıtı protesto başlatan Sarı Yelekliler ‘kritik ay’ olarak adlandırdıkları Mart ayında da protestolarına devam ediyor.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yetersiz ekonomi politikalarını protesto etmek için başlatılan daha sonra farklı isteklere kadar uzanan Sarı Yelekliler protestosunun 16.

Fransa’da 16 hafta önce hükümet karşıtı protesto başlatan Sarı Yelekliler ‘kritik ay’ olarak adlandırdıkları Mart ayında da protestolarına devam ediyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yetersiz ekonomi politikalarını protesto etmek için başlatılan daha sonra farklı isteklere kadar uzanan Sarı Yelekliler protestosunun 16. haftasında, Macron ile yapılan ’Büyük Ulusal Müzakere’ye rağmen devam ettiği kaydedildi. Yapılan görüşmenin sonuçlarından memnun kalmayan vatandaşlar bir kez daha ülkenin sokaklarını doldurdu.
15 Ocak’ta Sarı Yeleklilerle ulusal tartışma başlatan Macron, cumartesi günleri yaşanan şiddetli eylemleri kabul etmeyeceğini belirterek halkı sakinleşmeye davet etmişti. Sarı Yeleklilerin liderlerinden Eric Drouet, Priscillia Ludosky ve Maxime Nicolle ise, Mart ayını ‘kritik ay’ olarak adlandırıp her hafta sonu ve özellikle 16 Mart’ta halkı sokağa çağırmıştı.

Sarı Yelekliler’den taktik değiştirme fikri
Fransa’nın güney doğusunda bulunan Leon bölgesindeki Sarı Yelekliler halkı siyah giyinerek gerçekleştirilmesi planlanan “Kara Mart” protestolarına davet etti. Öte yandan Sarı Yelekliler’den başka bir grup ise protestoların olacağı yerleri paylaşmayıp hükümeti korkutan “doğaçlama politika”ları gerçekleştirme fikrini ortaya attı.

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