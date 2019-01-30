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Sarı Yelekliler, Londra’da hükumeti istifaya çağırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 07:57 | Son Güncelleme

Brexit yanlısı ve hükumetin ön gördüğü kemer sıkma politikasına karşı İngiltere’de başlayan protestolarda Sarı Yelekli eylemciler hükümeti istifaya çağırdı.17 Kasım 2018 tarihinde Fransa’nın başkenti Paris’te başlayan protestolar İngiltere’ye de sıçradı.

Brexit yanlısı ve hükumetin ön gördüğü kemer sıkma politikasına karşı İngiltere’de başlayan protestolarda Sarı Yelekli eylemciler hükümeti istifaya çağırdı.

17 Kasım 2018 tarihinde Fransa’nın başkenti Paris’te başlayan protestolar İngiltere’ye de sıçradı. İngiltere’de hükümetin ön gördüğü kemer sıkma politikasına karşı başlayan Halk Meclisi Hareketi, hükumeti istifaya çağıran yürüyüş düzenledi. Gösterilere katılacak olanlardan ise Fransa’da hükumeti protesto edenler gibi “sarı yelek” giymeleri istendi.

"Brexit kararı iptal edilsin"
Başkent Londra’da yürüyüş gerçekleştiren yaklaşık bin kişilik grup, BBC binasının önünden başlayarak polisler eşliğinde parlamento binasına yürüdü. İngiltere ve komşu ülkelerden gelerek yürüyüşe katılanların ortak çağrısı ise Brexit kararının iptal edilmesi yönünde oldu.

Sarı Yelekliler Platformu Basın Sözcüsü yaptığı konuşmada “Yapılan oylama gerek İngiltere’de gerekse Avrupa’da yaşayan birçok vatandaşı etkileyecek. Alınan kararlar ne yazık ki kemer sıkma politikası adı altında yapılırken, İngiltere’de yaşayanlar için ne olacağı belli olmayan bir sürece sürüklemiştir. Bugünkü yürüyüşümüzün asıl sebebi ise din, dil ve etnik köken ayırt etmeden yapılan haksızlığa karşı durduğumuzu göstermektir” şeklinde konuştu.

Brexit oylamasının sonucuna karşı başlayan yürüyüşte, Başbakan Theresa May aleyhinde pankartlar dikkat çekerken, eylemde Brexit karşıtı sloganlar atıldı.

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