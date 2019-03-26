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Sarı Yelekliler mağaza ve restoranlara 200 milyon avroluk zarar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 19:42 | Son Güncelleme

Sarı Yelekliler mağaza ve restoranlara 200 milyon avroluk zarar verdi

PARİS (AA) - Fransa'da Sarı Yelekliler'in 16 Mart'ta başkent Paris'te düzenlediği gösteri nedeniyle mağaza ve restoranlarda 200 milyon avroluk hasar oluştuğu belirtildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Sarı Yeleklilerin 16 Mart'taki eylemlerinde 91 mağaza ve restoran yağmalandı, bir çok iş yerinin camları kırıldı.

Söz konusu gösteri ve eylemlerde oluşan zarar 200 milyon avro olarak hesaplandı.

Sarı Yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için ülke genelinde yeniden sokağa çıkmış, polis Paris'te göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmişti.

Paris'in Champs-Elysees Caddesi'nde toplanan, polise taş ve şişe atan göstericiler, birkaç barikatı ateşe vermiş, birçok mağaza ve restoranı yağmalamıştı. Eylemciler, birkaç ünlü markanın mağaza ve restoranını da ateşe vermişti.

Eylemde, Champs-Elysees Caddesi çevresinde bir binanın zemin katında bulunan bankada yangın çıkmış, alevlerin üst katlara sıçradığı yangında ikisi polis 11 kişi hafif yaralanmıştı. Gösteride 192 kişi gözaltına alınmış, 17'si polis 42 kişi yaralanmıştı.

- Protestolarda 11 kişi hayatını kaybetti

Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Hükümetin paylaştığı rakamlara göre, gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alındı ve 2 bine yakın kişi hapis cezasına çarptırıldı.

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Fransa gösteri Sarı yelekliler

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