Sarı Yelekliler on ikinci kez sokaklarda

Cuma günü Fransız insan hakları örgütü LDH ve CGT sendikasının plastik merminin yasaklanması için Devlet Konseyi'ne yaptığı başvuru reddedilmişti. Böylece yargı, polisin Sarı Yeleklilerin eylemlerinde plastik mermi kullanmayı sürdürmesine yeşil ışık yakmıştı.

Cumartesi günü Paris'in yanı sıra diğer bazı kentlerde de protestolar düzenleniyor.

Fransız yargısı Cuma günü polisin eylemlerde plastik mermi kullanmasına yeşil ışık yakmıştı.Fransa'da Sarı Yeleklilerin Macron hükümetinin ekonomi politikalarına karşı düzenlediği protesto eylemleri üst üste on ikinci hafta sonu da devam ediyor.

Aktivistler ise polisin, düzenlemelere aykırı olarak göstericilerin kafasına ve gözüne hedef aldığını öne sürüyor ve şu ana kadar en az 20 kişinin gözüne plastik mermi isabet ettiğini iddia ediyor.

Sarı Yeleklilerin eylemleri 17 Kasım 2018 tarihinde başlamıştı. Fransız hükümetinin aktardığı verilere göre, eylemler kapsamında şu ana kadar yaklaşık 2 bin kişi yaralandı. Bunların en az dördünün ciddi derecede göz yaralanması geçirdiği kaydedildi. Aynı zamanda 10 kişi de Sarı Yeleklilerin eylemleriyle bağlantılı olarak yaşamını yitirdi.

DW,AP/BÜ,ÖA

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