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Sarı Yelekliler yasak dinlemiyor: 32 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2019 22:56 | Son Güncelleme

Fransa’da Sarı Yelekliler, hükumetin yasaklarına ve uyarılarına rağmen 20’nci kez protesto için sokaklara çıktı.

Fransa’da Sarı Yelekliler, hükumetin yasaklarına ve uyarılarına rağmen 20’nci kez protesto için sokaklara çıktı. Çıkan olaylarda 32 kişi gözaltına alındı.

Fransa’da 17 Kasım 2018’de başlayan Sarı Yelekliler eylemi 20’nci haftasına girdi. Hükumet tarafından yapılan uyarılar ve yasaklara rağmen sokağa çıkan protestocular bir kez daha Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan işçi sınıfına daha çok yardım etmesini, politikaları yeniden tasarlamasını veya istifa etmesini talep etti. Başkent Paris’te güvenlik önlemi için bir çok cadde ve bulvar kurulan polis barikatıyla kapatılırken Champs-Elysees Caddesi ile Zafer Takı, Concord Meydanı, Ulusal Meclis çevresi yasak bölge ilan edildi. Yasak olmasına rağmen girmeye çalışan 32 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Polis başkent Paris’te 11 bin 945 noktada kontrol uyguladı. Tren garı yakınında toplanan Sarı Yeleklilere karşı olası tren seferlerini aksatabilecekleri düşüncesiyle tren garlarında yoğun güvenlik önlemi alan polis, hafta sonu olması dolayısıyla bazı iş yerlerinin kapalı olduğu sokaklardan yürümelerine izin verdi. Daha önceki gösterilerde çıkan olaylara benzer olay yaşanmazken, Bordeaux, Toulouse gibi bazı kentlerde göstericilerle polis arasında arbede çıktığı açıklandı.

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