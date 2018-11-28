'Sarı Yelekliler' Yeniden Champs Elysees'ye Çıkacak

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sarı Yelekliler'in geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleştirdiği ve yer yer şiddet olaylarına da sahne olan protesto eylemlerinin ardından, ülkeyi saran öfkeyi yatıştırmak amacıyla, Fransızlar'ı çevreye duyarlı enerji politikaları konusunda üç aylık bir tartışma ortamına davet etti.
Sarı yelekliler hareketinin başında "politikamızda değişiklik olmayacak, kararlıyız" mesajını veren ve eylemcilerle görüşmeyeceğini açıklayan Macron, eylemlerin Fransa genelinde büyümesi ve Paris'e kadar uzanmasıyla ses tonunu yumuşattı.
Salı günü hükümetin çevre politikalarını açıklayan Fransa Cumhurbaşkanı, eylemin giderek artan şiddeti karşısında, "Sizi duyuyorum, taleplerinizi anlıyorum" mesajı vererek, "Üç aylık tartışma" önerisiyle zaman kazanma taktiği uyguladı.
Bir taraftan üç ay boyunca, her ilde oluşturulacak konseylerde tartışmayı öneren Macron, diğer taraftan da petrol fiyatlarına bağlı artışlar konusunda artışların halka yansımasının şiddetini azaltmak amacıyla "amortisör" tedbirler alacaklarını açıkladı. Macron, bu çerçevede her üç ayda bir petrol fiyatlarındaki hareketlilik doğrultusunda fiyatlarda ve vergilerde değişiklik uygulaybileceklerini bildirdi.
Hükümet ile ilk temas
Salı akşamı ilk kez hükümetle temas kuran Sarı Yelekliler'in iki temsilcisi Eric Drouet ve Priscillia Ludosky, Çevre Bakanı François de Rugy ile görüştü. Ancak toplantı sonunda taleplerine ilişkin net bir yanıt alamadıklarını belirten Priscillia Ludosky, Fransa genelinde ve Paris'te eylemlerine devam edeceklerini açıkladı.
Artık eylemin akaryakıt vergisi sorununu aştığını ve alım gücü sorununa dönüştüğünü dile getiren Ludosky, bu aşamada Başbakan'dan ya da hükümet sözcüsü Benjamin Grivaux'dan kendilerini kabul etmesini istedi.
Ertesi sabah bu talebe yanıt veren Başbakan Edouard Philippe, sorunları konuşmak için bir heyeti kabul etmeye hazır olduğunu, ancak Ocak ayından itibaren, öngörülen vergilerin uygulanacağını dile getirdi. Bir grup eyemcinin talebi olan "asgari ücretlerin artırılması" konusunda ise kapıyı kesin bir dille kapattı.
"Dünyanın sonu değil, ay sonu!"
Sonuçta, Macron ve Philippe'in açıklamaları Sarı Yelekliler'i ikna etmeye yetmedi. Bu sabahtan itibaren ülke genelindeki eylemlerine devam eden öfkeli Fransızlar, "Hükümet geri adım atmadıça, kendilerinin de aynı kararlılıkla devam edeceklerini" duyurdu.
Macron'un iklim ve küreselleşme sorunlarıyla donattığı konuşmasını eleştiren sarı yelekliler, "Macron bize dünyanın sonundan söz ediyor, bizse ay sonunu getirememeken, alım gücünden, yoksulluktan söz ediyoruz. Cumhurbaşkanı halktan kopuk, bizi anlamaktan çok uzak" yanıtını verdi.
Sarı Yelekliler ne istiyor?
Akaryakıt fiyatlarına getirilen vergi artışı, aslında bir kıvılcım, ya da 'bardağı taşıran son damla' oldu ve özellikle kırsal kesimde Sarı Yelekliler hareketini başlattı. Ülkede yaklaşık üç haftadır aralıksız eylem yapan halkın talepleri bugün artık vergileri aştı. Aşırı sağdan, radikal sola kadar her görüşten Fransız'ın desteklediği Sarı Yelekliler'in talepleri daha da arttı.
Sarı Yelekliler artık "Yurttaş Meclisi kurulması, Senato'nun feshedilmesi, emeklilerden alınan vergilerin indirilmesi, milletvekili ve bakan maaşlarının indirilmesi, halkın değil devletin tasarruf etmesi, ayrıcalıklara son verilmesi, asgari ücretin yükselmesi, yasaların artık referandumla halka sorulmasını" istiyorlar.
Hepsinin ortak talebi ise, artık daha adil bir gelir dağılımı ve alım güçlerinin yükseltilmesi. Grupsesini duyurmak için önümüzdeki Cumartesi günü yeniden Paris'in en lüks semti, Elysee Sarayı'nın da bulunduğu Champs Elysees caddesine çıkmaya hazırlanıyor. Fransızların yüzde 75'i ve tüm muhalefet partileri de bu eylemlere destek veriyor.
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