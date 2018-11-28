'Sarı Yelekliler' Yeniden Champs Elysees'ye Çıkacak

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sarı Yelekliler'in geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleştirdiği ve yer yer şiddet olaylarına da sahne olan protesto eylemlerinin ardından, ülkeyi saran öfkeyi yatıştırmak amacıyla, Fransızlar'ı çevreye duyarlı enerji politikaları konusunda üç aylık bir tartışma ortamına davet etti. Sarı yelekliler hareketinin başında "politikamızda değişiklik olmayacak, kararlıyız" mesajını veren ve eylemcilerle görüşmeyeceğini açıklayan Macron, eylemlerin Fransa genelinde büyümesi ve Paris'e kadar uzanmasıyla ses tonunu yumuşattı. Salı günü hükümetin çevre politikalarını açıklayan Fransa Cumhurbaşkanı, eylemin giderek artan şiddeti karşısında, "Sizi duyuyorum, taleplerinizi anlıyorum" mesajı vererek, "Üç aylık tartışma" önerisiyle zaman kazanma taktiği uyguladı. Bir taraftan üç ay boyunca, her ilde oluşturulacak konseylerde tartışmayı öneren Macron, diğer taraftan da petrol fiyatlarına bağlı artışlar konusunda artışların halka yansımasının şiddetini azaltmak amacıyla "amortisör" tedbirler alacaklarını açıkladı. Macron, bu çerçevede her üç ayda bir petrol fiyatlarındaki hareketlilik doğrultusunda fiyatlarda ve vergilerde değişiklik uygulaybileceklerini bildirdi.

Hükümet ile ilk temas Salı akşamı ilk kez hükümetle temas kuran Sarı Yelekliler'in iki temsilcisi Eric Drouet ve Priscillia Ludosky, Çevre Bakanı François de Rugy ile görüştü. Ancak toplantı sonunda taleplerine ilişkin net bir yanıt alamadıklarını belirten Priscillia Ludosky, Fransa genelinde ve Paris'te eylemlerine devam edeceklerini açıkladı. Artık eylemin akaryakıt vergisi sorununu aştığını ve alım gücü sorununa dönüştüğünü dile getiren Ludosky, bu aşamada Başbakan'dan ya da hükümet sözcüsü Benjamin Grivaux'dan kendilerini kabul etmesini istedi. Ertesi sabah bu talebe yanıt veren Başbakan Edouard Philippe, sorunları konuşmak için bir heyeti kabul etmeye hazır olduğunu, ancak Ocak ayından itibaren, öngörülen vergilerin uygulanacağını dile getirdi. Bir grup eyemcinin talebi olan "asgari ücretlerin artırılması" konusunda ise kapıyı kesin bir dille kapattı. "Dünyanın sonu değil, ay sonu!" Sonuçta, Macron ve Philippe'in açıklamaları Sarı Yelekliler'i ikna etmeye yetmedi. Bu sabahtan itibaren ülke genelindeki eylemlerine devam eden öfkeli Fransızlar, "Hükümet geri adım atmadıça, kendilerinin de aynı kararlılıkla devam edeceklerini" duyurdu.