Sarı yelekliler yeniden sokaklarda

PARİS (AA) - Fransa'da sarı yelekliler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için yeniden sokağa çıktı.

Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 23. haftada da devam etti.

Paris'te, Bataillon du Pacifique Meydanı'ndan Republique Meydanı'na kadar yürüyen göstericilerle polis arasında gerginlik yaşandı. Polis kendisine şişe ve taş atan eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Bastille Meydanı'nda bulunan bir başka sarı yelekli grup da birkaç aracı ve bir barikatı ateşe verdi.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkentteki gösterilerde 227 kişinin gözaltına alındığı, 20 bin 518 kişinin üst araması ve kimlik kontrolünün yapıldığı bildirildi.

Polis, Champs-Elysees Caddesi'nde gösteri yapması yasaklanan eylemcilerin Charles de Gaulle Etoile Meydanı'nı çevreleyen sokaklarla Elysee Sarayı ve Ulusal Meclis civarından uzak tutulması için yoğun güvenlik önlemleri aldı. Pazartesi günü çıkan yangında büyük zarar gören Notre Dame Katedrali ve çevresinde de eylem yapılmasına izin verilmedi.