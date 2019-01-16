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Sarı yeleklilerden Google protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 18:04 | Son Güncelleme

Belçika'da sarı yelekliler Google binasına barikat kurdu

BRÜKSEL (AA) - Sarı yelekliler Belçika'nın Valonya bölgesindeki Google binasına girişi engelledi.

Sarı yelekliler, sosyal medyadan yapılan çağrı üzerine Mons şehri yakınındaki Google şirketinin merkezi önüne barikat kurarak çalışanların binaya girmesini engelledi.

Google'ın veri merkezi ve sunucularının bulunduğu merkez önünde barikat kuran 30 civarında sarı yelekli açıklama yaptı.

Açıklamada, Google'ın söz konusu merkezinde yabancı çalıştırılmaması, daha fazla vergi ödemesi ve uygulamalarını değiştirmesi istendi.

Fransa'daki eylemlerden etkilenerek Belçika'da da sokağa çıkan sarı yelekliler, yaklaşık 8 haftadır akaryakıt zamlarını protesto ediyor.

Geçen haftalarda düzenlenen eylemlerde polis ile göstericiler arasında çıkan arbedede, Belçika polisi sarı yeleklilere sert müdahalede bulunmuştu.

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Belçika Google protesto sarı yelekli

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