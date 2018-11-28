"Sarı yeleklilerden" Paris'te gösteri çağrısı

PARİS (AA) - Fransa'da akaryakıt zamlarını protesto eden "Sarı yeleklerin" hükümetle müzakereleri yürütmek için kurulan temsil heyetinin sözcülerinde Eric Drouet, Fransızları cumartesi başkent Paris'in Champs-Elysees Caddesi'nde düzenleyecekleri büyük gösteriye davet etti.

Yaklaşık 10 gündür ülke genelinde akaryakıt zamları protesto eden "Sarı yeleklilerin" hükümetle müzakereleri yürütmek için kurulan temsil heyetinin sözcülerinden Drouet ve Priscillia Ludosky, dün Çevre Bakanı François de Rugy ile yaptıkları görüşmeye ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Drouet, bu görüşme sayesinde hükümetle ilk kez diyalog kurduklarını belirterek, görüşmede "Sarı yeleklilerin" mesajlarını hükümete ilettiklerini söyledi.

Görüşmenin ardından hükümetin Fransızların taleplerini dikkate alacaklarını düşünmediğini ifade eden Drouet, Fransızları cumartesi Paris'in sembolleri arasında yer alan Champs-Elysees Caddesi'nde düzenleyecekleri büyük gösteriye davet etti.

Ludosky ise Bakan Rugy'nin bu görüşme sayesinde Fransızların kızgınlıklarını ve endişelerini daha iyi anladığını belirterek, devlet yetkilileriyle yeniden görüşme olabileceğini kaydetti.