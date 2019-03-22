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Sarı Yeleklilere Champs-Elysees’de protesto yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 17:26 | Son Güncelleme

Fransa’da aylar önce petrol fiyatlarına yönelik zamma karşı başlatılan ancak kısa süre sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı eylemlere dönüşen protestoların en şiddetli yaşandığı ünlü Champs-Elysees Caddesi eylemcilere yasaklandı.Fransa’da Kasım ayından beri her cumartesi günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ekonomi politikalarını eleştiren Sarı Yelekliler eyleminin en şiddetli yaşandığı Champs-Elysees Caddesi eylemcilere yasaklandı.

Fransa’da aylar önce petrol fiyatlarına yönelik zamma karşı başlatılan ancak kısa süre sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı eylemlere dönüşen protestoların en şiddetli yaşandığı ünlü Champs-Elysees Caddesi eylemcilere yasaklandı.
Fransa’da Kasım ayından beri her cumartesi günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ekonomi politikalarını eleştiren Sarı Yelekliler eyleminin en şiddetli yaşandığı Champs-Elysees Caddesi eylemcilere yasaklandı. Paris’te büyük şiddet olaylarının yaşandığı eylemlerin Fransa Ulusal Meclisi ve Cumhurbaşkanlık Sarayı yakınlarında da yasaklandığı öğrenildi. Geçtiğimiz hafta ilk dönemlerindeki şiddetine dönen Sarı Yelekliler eylemleri birçok ünlü mağazanın yağmalanması, bankaların yakılması ve restoranların tahrip edilmesine sahne olmuştu. Şiddetin artması üzerine Polis Valiliği eylemcilere ünlü Champs-Elysees Caddesi, Ulusal Meclis yakınları ve Cumhurbaşkanlık Sarayı’nın yakınlarının yasaklandığını açıkladı. Eylemlerin 19’uncu haftasında yine çok şiddetli gösteriler olması beklenirken tedbirlerin sadece Paris için değil diğer şehirlerde de alındığı öğrenildi.
Yine şiddetli eylemlere sahne olan Toulouse kentinin Capitol meydanında ve Bordeaux kentinin Pey-Berland meydanına da eylemcilerin girişi yasaklandı.
Öte yandan eylemcilerin yasağa uymaması durumunda 135 euro para cezasına çarptırılacakları bildirildi.

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