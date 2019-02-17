HABER

Sarı Yeleklilere olan destek azalıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 22:07 | Son Güncelleme

Fransa’da 17 Kasım’da başlattıkları eylemlerle kendilerinden söz ettiren Sarı Yelekliler, ülke genelinde giderek güç kaybediyor.

Sarı Yeleklilere olan destek azalıyor

Fransa’da 17 Kasım’da başlattıkları eylemlerle kendilerinden söz ettiren Sarı Yelekliler, ülke genelinde giderek güç kaybediyor. Sarı Yelekliler, ilk zamanlar Fransız halkı tarafından haklı olarak görülüp destek bulurken, son zamanlarda kamu mallarına ve esnafa verdikleri zarar yüzünden halkın desteğini kaybetmeye başladı.
Cumartesi günü 14’ncü kez sokağa inen Sarı Yelekliler, 17 Kasım 2018’de başladıkları eylemlerinin 3’üncü ayını kutlamak için Pazar günü sokağa indiler. Başkent Paris’te Pazar sabahı Champs-Elysees caddesinde toplanan göstericiler, Eyfel Kulesi civarında bulunan Fransız işverenler kuruluşu MEDEF önünde gösteri yapacaklarını açıklamıştı. Polis ve bilhassa, atlı polisler göstericileri MEDEF binası yakınına yaklaştırmadı. Eylemcileri Eyfel Kulesinin etrafındaki yeşil alana toplamayı başaran polis, eylemcilerin alandan çıkmasını engelledi. Eylemciler Eyfel Kulesinin etrafındaki geniş parka yayılınca, gösterinin etkisi azaldı.

Halk desteğini kaybediyor
Fransa’da bu Pazar günü yayınlanan bir ankete göre, katılımcıların yüzde 52’si sarı yeleklerin “hareketlerini ve eylemlerini durdurmaları” gerektiğine inanıyor. Bir ay önce yapılan başka bir ankette katılımcıların, yüzde 37’si Sarı Yeleklilerin eylemlerini sonlandırmasını istiyordu.

Sarı Yeleklilere olan destek azalıyor

Bu fotoğraf hayatını değiştirdiBu fotoğraf hayatını değiştirdi
İsrail Filistinlilerin evlerine el koymaya devam ediyorİsrail Filistinlilerin evlerine el koymaya devam ediyor
Bakan Dönmez: Sıfır KDV, okuryazar oranının artmasına katkı sunacakBakan Dönmez: Sıfır KDV, okuryazar oranının artmasına katkı sunacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Erdoğan yeni askerlik sistemini açıkladı: Bedelli askerlik kalıcı olacak

Erdoğan yeni askerlik sistemini açıkladı: Bedelli askerlik kalıcı olacak

Dev operasyon! 735 kişi gözaltına alındı

Dev operasyon! 735 kişi gözaltına alındı

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya açıkladı: 100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

Bizans döneminden kaldı! Harekete geçildi, turizm merkezi olacak

Bizans döneminden kaldı! Harekete geçildi, turizm merkezi olacak

Hatay Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş intihar etti

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Eylem hazırlığındaydılar! PKK operasyonunda 735 gözaltı

Dev operasyon! 735 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu

Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu

Bornova'da büyük tehlike! Köy ikiye bölündü

Köy ikiye bölündü! 'Bize ibret gibi bir şey oldu'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.