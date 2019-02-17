Sarı Yelekliler'e Üçüncü Ayda Halk Desteği Azalıyor

Fransa'da 17 Kasım günü başlayan ve 3 aydır ülke gündemini tümüyle değiştiren Sarı Yelekliler, hareketin üçüncü ayını kutlamak için bu hafta sonu Cumartesi ve Pazar günü, iki gün boyunca eylem yaptı. Sarı Yelekliler'in 14'üncü eylemlerine, Yahudi kökenli filozof Alain Finkelkraut'a yapılan ırkçı saldırı ile anketlerde Franszlar'ın ilk kez "eylemler dursun" görüşünü dile getirmesi damgasını vurdu. Üç aydır süren eylemlerin ardından Cumartesi günü 14'üncü kez, başkent Paris ve diğer illerde yine sokağa çıkan Sarı Yelekliler, hükümeti ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarını protesto etti. İçişleri Bakanlığı rakamlarına göre, Cumaretsi günü eylemlere 5 bini Paris'te olmak üzere toplam 41 bin 500 kişi katıldı. Sarı Yelekliler'in kabul etmediği rakamlara göre, geçtiğimiz hafta yaşanan katılımcı sayısı 10 bin kişi azaldı. Paris, Bordeaux ve Toulouse kentlerinde polisle yer yer çatışmalar yaşandı. Rouen kentinde bir araç sahibinin göstericilerin arasından ısrarla geçmeye çalışması nedeniyle 3 kişi yaralandı. Lyon kentinde trafikte sıkışan bir polis aracına taşlarla saldırı gerçekleşti. Olaylar sonunda ülke genelinde 29 kişi gözaltına alındı.

Yahudi filozofa ırkçı saldırı Cumartesi günü Paris'te yapılan eylemlere, hareketi yerinde izlemek isteyen ünlü filozof Alain Finkelkraut'un sözlü saldırıya uğraması damgasını vurdu. Ailesi Nazi kamplarında öldürülen Yahudi kökenli filozofu hedef alan bir grup gösterici, "Defol git pislik Siyonist, pislik Yahudi. Fransa bizim, defol burdan, Tel Aviv'e git" diyerek saldırdı. Çok sayıda ırkçı hakaret ve küfre maruz kalan filozof, araya bazı Sarı Yelekliler'in ve ardından da polisin girmesiyle saldırganlardan uzaklaştırıldı. Olayın ardından Pazar günü medyaya konuşan Finkelkraut, "Ben ne bir kurbanım, ne de bir kahraman. Fransızlar olanlar karşısında benden daha fazla şok oldular. Suç duyurusunda bulunmayacağım. Ama bu insanlar kim ve bana neden saldırıyorlar? Nasıl bir birikime sahipler?Bunları bilmek istiyorum" dedi. Ancak Paris adliyesi, saldırının nefret ve ırkçı içerikli olduğunu belirterek soruşturma başlattı. Cumhurbaşkanı Macron, filozofu iki kez arayarak durumu hakkında bilgi aldı. Polis tarafından yürütülen soruşturma sonunda "saldırganlardan birisinin kimliğinin belirlendiği ve selefi akımlara yakın bir isim olduğu" açıklandı.

Sarı Yelekli lidere de saldırı Pazar günü yeniden hareketin üçüncü ayı için sokağa çıkan Sarı Yelekliler, Champs Elysees caddesinde toplandı. Güneşli havada, barışçıl bir atmosferde Paris'te yürüyen Sarı Yelekliler, eylemlerini Champs de Mars'da bitirdi. Paris'te yaklaşık bin 500 kişinin yürüdüğü eylemlere katılmak isteyen Avrupa Parlamentosu seçimleri için ilk listeyi açıklayan liderlerden İngrid Levavasseur, kortejden kovuldu. Politikaya girerek Sarı Yelekliler'in apolitik karakerini yıktığı için Levavasseur'e öfkelenen göstericiler, "satılmış", "Macronist", "çürümüş" sözleriyle genç lideri kortejden çıkardılar. Öfke üzerine eylemi terkeden İngrid Levavassuer, "Bütün bunları sosyal medya üzerinden de yaşıyorum. Ama bunlar beni yıldıramaz. Tam tersine daha da kararlı biçimde devam edeceğim" dedi. Anketlerde ilk kez 'eylemler dursun' görüşü Bu arada birbiri ardına yapılan iki anket, halkın Sarı Yelekliler hareketine verdiği destek sürse de ilk kez eylemlerin sona ermesini istediğini gösterdi.