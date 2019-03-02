Sarı Yelekliler’in 16’ncı haftası sessiz geçti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ekonomi politikalarını protesto etmek için başlatılan Sarı Yelekliler protestosunun 16. haftası sessiz geçti.

Fransa’da Sarı Yelekliler eyleminin 16. haftası sakin geçti. Paris’te Champs-Elysees Caddesi Zafer Takı etrafında buluşan Sarı Yelekliler, “Bitmedik, tükenmedik, yılmadık yine sokaklardayız” sloganıyla toplandı. Polisin sıkı güvenlik önlemleri aldığı göstericilerin çevresinde, Elysee Sarayı’na yaklaşmaları yasak olan göstericiler ara sokaklardan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na ulaşmanın yolunu denedi ancak polis tarafından engellendi.

Eyleme bir ailenin 3 çocuğuna sarı yelek giydirerek katıldığı görüldü. Köpeğine sarı yelek giydiren bir gösterici ise, “Köpeğim bile Macron’u sevmiyor” ifadelerini kullandı. Yer yer güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelen göstericilerden 6 kişinin polis tarafından gözaltına alındığı açıklandı. Bu saate kadar sakin geçen gösteride, bazı yolların ulaşıma kapatıldığı açıklandı.

Öte yandan 16 Mart’ta Sarı Yelekliler’in öncülerinin de katılacağı büyük bir gösteri düzenleneceği öğrenildi.

