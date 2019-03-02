HABER

Sarı Yelekliler’in 16’ncı haftası sessiz geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 18:23 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ekonomi politikalarını protesto etmek için başlatılan Sarı Yelekliler protestosunun 16.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ekonomi politikalarını protesto etmek için başlatılan Sarı Yelekliler protestosunun 16. haftası sessiz geçti.
Fransa’da Sarı Yelekliler eyleminin 16. haftası sakin geçti. Paris’te Champs-Elysees Caddesi Zafer Takı etrafında buluşan Sarı Yelekliler, “Bitmedik, tükenmedik, yılmadık yine sokaklardayız” sloganıyla toplandı. Polisin sıkı güvenlik önlemleri aldığı göstericilerin çevresinde, Elysee Sarayı’na yaklaşmaları yasak olan göstericiler ara sokaklardan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na ulaşmanın yolunu denedi ancak polis tarafından engellendi.
Eyleme bir ailenin 3 çocuğuna sarı yelek giydirerek katıldığı görüldü. Köpeğine sarı yelek giydiren bir gösterici ise, “Köpeğim bile Macron’u sevmiyor” ifadelerini kullandı. Yer yer güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelen göstericilerden 6 kişinin polis tarafından gözaltına alındığı açıklandı. Bu saate kadar sakin geçen gösteride, bazı yolların ulaşıma kapatıldığı açıklandı.
Öte yandan 16 Mart’ta Sarı Yelekliler’in öncülerinin de katılacağı büyük bir gösteri düzenleneceği öğrenildi.

PARTNEREvleniyorlar mı? Murat'tan yanıt geldi!Evleniyorlar mı? Murat'tan yanıt geldi!
Sarıkamış Kış Oyunları Festivali’nde renkli görüntülerSarıkamış Kış Oyunları Festivali’nde renkli görüntüler
'Hanımı av tüfeğiyle vurdum, büyük ihtimalle öldü''Hanımı av tüfeğiyle vurdum, büyük ihtimalle öldü'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Popstar'a damga vuran Mehtap'ın inanılmaz değişimi!

Popstar'a damga vuran Mehtap'ın inanılmaz değişimi!

Erdoğan: İki büyük müjde vermek istiyorum

Erdoğan: İki büyük müjde vermek istiyorum

Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!

Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!

Başkana şok! Bir grup geçici hükümet kurduğunu ilan etti

Başkana şok! Bir grup geçici hükümet kurduğunu ilan etti

Dünyanın gözü orada! Karşılıklı ateş açıldı

Dünyanın gözü orada! Karşılıklı ateş açıldı

81 ilde eş zamanlı operasyon! 2 bin 612 kişi yakalandı

81 ilde eş zamanlı operasyon! 2 bin 612 kişi yakalandı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Bakanlık açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

Bakanlık açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

06.00 itibarıyla yasaklandı!

06.00 itibarıyla yasaklandı!

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emniyet'ten ambulansa yol vermeyen magandayla ilgili açıklama

Ambulansa yol vermemişti! İşte o sürücünün cezası

Polisi arayıp "Hanımı av tüfeğiyle vurdum, büyük ihtimalle öldü" demiş

'Hanımı av tüfeğiyle vurdum, büyük ihtimalle öldü'

Mansur Yavaş: 6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

İnegöl'de dehşet veren olay

İnegöl'de korkunç olay! Üstelik 15 yaşında

Korkutan açıklama! Bilim insanları kırılmamış ters faylar buldu

Korkutan açıklama! Bilim insanları kırılmamış ters faylar buldu

Milli Savunma Akar'dan terörle mücadeleyle ilgili 'kararlıyız' mesajı

Akar'dan net mesaj: Bu alçakları bitireceğiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.