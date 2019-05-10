HABER

Sarı yeleklilerin eylemleri Fransa turizmini olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 01:18 | Son Güncelleme

Sarı yeleklilerin eylemleri Fransa turizmini olumsuz etkiledi

PARİS (AA) - Fransa'da sarı yeleklilerin 5 aydan fazla devam eden gösterileri ülke turizmini olumsuz yönde etkiledi.

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü'nün (INSEE) paylaştığı verilere göre, eylemler nedeniyle yabancı turistlerin özellikle başkent Paris'e gerçekleştirdiği ziyaretlerde düşüş yaşandı.

Bu yılın ilk üç ayında, geçen yılın aynı dönemine göre turistlerin konaklamalarının yüzde 2,5 azaldığı belirtildi.

Gösterilerin ocak, şubat mart aylarında geçen yılın aynı dönemine göre otel konaklamalarında ülke genelinde yüzde 1,3 ve Paris'in de içinde olduğu Ile-de-France bölgesinde yüzde 4,6 azalmaya neden olduğu kaydedildi. Ancak ülkede 4 ve 5 yıldızlı otellere yapılan rezervasyonlarda bir düşüşün yaşanmadığı aktarıldı.

Otellerin aksine şehir merkezlerinden uzak kayak merkezlerine yapılan ziyaretlerde ise yüzde 4,2 artış yaşandığı ifade edildi.

Fransız Ekonomi Bakanı Le Maire, şubat ayında yaptığı açıklamada, sarı yeleklilerin eylemlerinin ülke ekonomisini ciddi şekilde etkilediğini belirterek, yaşanan olayların, geçen yılın son çeyreği ile bu yılın ilk çeyreğindeki ekonomik büyümeye yüzde 0,2 puanlık olumsuz etki yarattığını söylemişti.

Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin gösterileri 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

PARTNER Dikkatinizi toplayamıyorsanız sebebi bu olabilir! Dikkatinizi toplayamıyorsanız sebebi bu olabilir!
Denizlisporlu Ziya Alkurt kardeş acısı ile sarsıldıDenizlisporlu Ziya Alkurt kardeş acısı ile sarsıldı
Diyarbakır'da 11 muhtar görevinden alındıDiyarbakır'da 11 muhtar görevinden alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa turizmi Sarı yelekliler

En Çok Okunan Haberler

Flaş açıklama! İptal edildi

Flaş açıklama! İptal edildi

50 ilin kaderi değişecek! 144 yıllık rüya gerçek oluyor

50 ilin kaderi değişecek! 144 yıllık rüya gerçek oluyor

Binali Yıldırım'dan seçim açıklaması: Oyların tamamı sayılsaydı...

Binali Yıldırım'dan seçim açıklaması: Oyların tamamı sayılsaydı...

İmamoğlu'ndan flaş çıkış! 'YSK'nın kararı yok hükmündedir'

İmamoğlu'ndan flaş çıkış! 'YSK'nın kararı yok hükmündedir'

Marmara'da 9 dakika arayla 2 deprem!

Marmara'da 9 dakika arayla 2 deprem!

Kız kardeşi başından vurulmuştu! Belediye Başkanı tutuklandı

Kız kardeşi başından vurulmuştu! Belediye Başkanı tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da 11 muhtar görevinden alındı

Diyarbakır'da 11 muhtar görevinden alındı

Ayşe Öğretmen tahliye edildi

Ayşe Öğretmen tahliye edildi

Marmara Denizi’nde 9 dakika arayla 2 deprem

Marmara'da 9 dakika arayla 2 deprem!

Tunceli-Merkez kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli-Merkez kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan tutuklandı

Kız kardeşi başından vurulmuştu! Belediye Başkanı tutuklandı

Son dakika: TEM'de tır devrildi! Trafik kilit

TEM'de TIR devrildi! Trafik kilit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.