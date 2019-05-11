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Sarı yeleklilerin eylemleri sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 21:16 | Son Güncelleme

Sarı yeleklilerin gösterileri 26. haftasında devam etti - Nantes ve Lyon'daki eylemlerde protestoculara polis biber gazıyla müdahale etti - Ülke genelindeki gösterilere İçişleri Bakanlığına göre 18 bin 600, sarı yeleklilere göre ise 37 bin 500 kişi katıldı

PARİS (AA) - Fransa'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için ülke genelinde gösteriler düzenledi.

Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 26. haftasında yoğun güvenlik önlemleri altında devam etti.

Paris'te Jussieu Mahallesi'nde toplanan eylemciler, Milli Kütüphane'nin bulunduğu 13. bölgeye kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında olay yaşanmadı.

Polis, eylemcilerin Champs-Elysees Caddesi'nde ve 15 Nisan'da çıkan yangında büyük zarar gören Notre Dame Katedrali çevresinde gösteri yapmasını yasakladı.

Lyon'daki eylemde gerginlik yaşanırken, polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. Nantes'ta da polis taş ve şişe atan göstericilere karşı biber gazı kullandı.

Ülke genelindeki gösterilere İçişleri Bakanlığına göre 18 bin 600, sarı yeleklilere göre ise 37 bin 500 kişi katıldı.

- Protestolarda 11 kişi hayatını kaybetti

Sarı yeleklilerin gösterileri, 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Hükümetin açıkladığı verilere göre, gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı. Eylemlerde 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alınırken, bine yakın göstericiye de hapis cezası verildi.

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Sarı yelekliler

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