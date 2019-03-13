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Sarı yeleklilerin gösterilerinde biber gazı kullanımına ilişkin 174 soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 23:35 | Son Güncelleme

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, sarı yeleklilerin gösterilerinde polisin biber gazı kullanımına ilişkin 174 soruşturma açıldığını açıkladı

PARİS (AA) - Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, sarı yeleklilerin gösterilerinde polisin protestoculara karşı biber gazı kullanımına ilişkin 174 soruşturma başlatıldığını belirtti.

Castaner, BFM televizyonuna yaptığı açıklamada, polisin eylemlerde biber gazı kullanımıyla ilgili 174 soruşturmanın açıldığını söyledi.

Bakan Castaner, biber gazının hatalı şekilde kullanılması durumunda polisin cezalandırılacağını kaydetti.

- Protestolar

Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşıtlığa dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Fransız hükümeti, protestolarda kamu düzenini sağlamak için polisin biber gazı kullanması gerektiğini savunuyor.

Mediapart internet sitesinin haberinde, sarı yeleklilerin eylemlerinde biber gazı kapsülünün isabet etmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin elinin koptuğu, 21 kişinin gözünü kaybettiği belirtilmişti. Haberde 204 kişinin başından, 13 kişinin elinden, 41 kişinin gövdesinden, 68 kişinin bacaklarından ve 16 kişinin de belinden yaralandığı belirtilmişti.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Fransa'ya sarı yeleklilerin eylemlerinde insan haklarına daha saygılı olma, barışçıl gösteri özgürlüğüne aşırı kısıtlamalar getirmeme ve biber gazı kullanımını yasaklama çağrısında bulunmuştu.

Mijatovic, eylemlerde yaralanan kişi sayısının yüksek ve ciddi yaralanmalar olması dikkate alındığında, polisin kamu düzenini sağlamak için uyguladığı yöntemin insan haklarına uygunluğunun sorgulanması gerektiğini belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
biber gazı Fransa Sarı yelekliler soruşturma

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