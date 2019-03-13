Sarı yeleklilerin gösterilerinde biber gazı kullanımına ilişkin 174 soruşturma

PARİS (AA) - Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, sarı yeleklilerin gösterilerinde polisin protestoculara karşı biber gazı kullanımına ilişkin 174 soruşturma başlatıldığını belirtti.

Castaner, BFM televizyonuna yaptığı açıklamada, polisin eylemlerde biber gazı kullanımıyla ilgili 174 soruşturmanın açıldığını söyledi.

Bakan Castaner, biber gazının hatalı şekilde kullanılması durumunda polisin cezalandırılacağını kaydetti.

- Protestolar

Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşıtlığa dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Fransız hükümeti, protestolarda kamu düzenini sağlamak için polisin biber gazı kullanması gerektiğini savunuyor.

Mediapart internet sitesinin haberinde, sarı yeleklilerin eylemlerinde biber gazı kapsülünün isabet etmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin elinin koptuğu, 21 kişinin gözünü kaybettiği belirtilmişti. Haberde 204 kişinin başından, 13 kişinin elinden, 41 kişinin gövdesinden, 68 kişinin bacaklarından ve 16 kişinin de belinden yaralandığı belirtilmişti.