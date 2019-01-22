Böylece polis şiddetinden şüphelenildiğinde bu görüntülerin kullanılabileceğini anlatan Castaner, polisin saldırıya uğraması durumunda biber gazını kullanabileceğini ifade etti.

Liberation gazetesinin haberine göre, 17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin eylemlerinde biber gazı nedeniyle 69 gösterici yaralandı. Haberde, 69 kişiden 14'ünün her birinin bir gözünü kaybettiği belirtilmişti.

Fransa Ombudsmanı Jacques Toubon, polisin, özellikle sarı yeleklilerin gösterilerinde biber gazı kullanmasına tepki göstermiş ve biber gazı kullanmasının yasaklanmasını istemişti.

İçişleri Bakanlığının, polis ve jandarmanın göstericilere karşı kullanması amacıyla 23 Aralık'ta çeşitli modellerde bin 730 biber gazı silahı sipariş ettiği ortaya çıkmıştı.

Çok sayıda siyasetçi ve insan hakları savunucusu, polisin kullandığı biber gazının sarı yeleklilerin eylemlerinde birçok göstericinin yaralanmasına neden olduğu için tepki göstermişti.

- Şiddete ceza

Protestoların 17 Kasım’dan bu yana şiddetlenerek artması nedeniyle hükümet daha ağır adımlar atmaya hazırlıyor. Fransa Başbakanı Edouard Philippe, izinsiz gösteri yapanların ve eylemlerde şiddet olaylarına başvuranların sert bir şekilde cezalandırılması için yeni bir yasa çıkaracaklarını söylemişti.