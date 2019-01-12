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"Sarı yeleklilerin gösterilerine katılanlar da şiddet olaylarını çıkaranlar kadar suçlu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 01:25 | Son Güncelleme

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, sarı yeleklilerin düzenlediği gösterilere katılanların da şiddet olayları çıkaranlar kadar suçlu olduğunu vurguladı

PARİS (AA) - Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, sarı yeleklilerin düzenlediği gösterilere katılanların da şiddete başvuranlar kadar suçlu olduğunu belirtti.

Castaner, sosyal medyadan sarı yeleklilerin gösterilerine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Eylemlere katılanların şiddet olayları çıkaranlar kadar suçlu olduğunu vurgulayan Castaner, gösterilerde şiddete çağıranların sorumluluklarını üstlenmesi gerektiğini kaydetti.

Castaner, şiddet olayları çıkarmak için gösterilerin arkasında kendilerini gizleyenlere tepki gösterdi.

Sarı yelekliler bugün başta Paris olmak üzere ülke genelinde yeniden sokağa çıkacak.

Cher bölgesi Valiliği, sarı yeleklilerin öncü isimlerinin de katılımının planlandığı bugünkü gösteri öncesi, Bourges kentinde eylem yapılmasını yasaklamıştı.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, pazartesi akşamı katıldığı televizyon programında, izinsiz gösteri yapanların ve eylemlerde şiddet olaylarına başvuranların sert şekilde cezalandırılması için yeni yasa çıkaracaklarını söylemişti.

- Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emanuel Macron yönetimine karşı dönüşen eylemler, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Protestolarda polisle eylemcilerin ara ara çatışması, kamu kurumlarına saldırılar, mağazaların yağmalanması, araçların ve çöp bidonlarının yakılması, sokaklarda alevlerin yükselmesi, polisin eylemcilere sert müdahalesi dikkati çekti.

Gösterilerde şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybetti ve bin 700'den fazla kişi yaralandı, 5 bin 600 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Ekonomik yönden ise eylemler 58 bin kişiyi işsiz bırakırken, bunun devlete maliyeti 32 milyon avro oldu. Bununla beraber gösteriler nedeniyle alışveriş merkezlerinin zararı 2 milyar avroyu geçti.

Eylemler nedeniyle aralıkta Paris'e yapılan uluslararası uçuşlarda yüzde 5-10 düşüş yaşanırken, gösteriler 2019'un ilk 3 ayı için Paris'e uçuş rezervasyonlarında da yüzde 6,8 gerilemeye neden oldu.

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Fransa Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner Sarı yelekliler

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