HABER

Sarı yeleklilerin gösterisinde "sokağa çıkmayın" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 19:48 | Son Güncelleme

Bordeaux Belediye Başkanı Nicolas Florian, olası şiddet olaylarına karşı sarı yeleklilerin yarın eylem yapmayı planladığı kent sakinlerine sokağa çıkmamaları, işletmecilere mağaza ve restoranların kepenklerini kapatmaları çağrısı yaptı

PARİS (AA) - Fransa'da Bordeaux Belediye Başkanı Nicolas Florian, olası şiddet olaylarına karşı sarı yeleklilerin yarın eylem yapmayı planladığı kent sakinlerine sokağa çıkmamaları, işletmecilere de mağaza ve restoranların kepenklerini kapatmaları çağrısında bulundu.

Florian, basına yaptığı açıklamada, sarı yeleklilerin yarın kentte düzenlemek istediği gösteride şiddet olayları çıkmasından endişe ettiğini belirtti.

Yarın için "ölü şehir" ilan ettiğini duyuran Florian, kent sakinlerinden sokağa çıkmamalarını, işletmecilerden mağaza ve restoranların kepenklerini kapatmalarını istedi.

Fransız yetkililer, sarı yeleklilerin yarın Paris'in Champs-Elysees Caddesi'nde, Rouen, Avignon ve Toulouse'da gösteri düzenlemesini yasakladı.

Yetkililer, göstericilerin yarın ülke çapında düzenleyeceği gösterilerde şiddet olaylarının tekrarlanmaması için yoğun güvenlik önlemleri alacak.

- Protestolarda 11 kişi hayatını kaybetti

Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Hükümetin paylaştığı rakamlara göre, gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alındı ve 2 bine yakın kişi hapis cezasına çarptırıldı.

PARTNERMahkeme Can Yaman'ı affetmedi! O dava sonuçlandı...Mahkeme Can Yaman'ı affetmedi! O dava sonuçlandı...
AK Parti'nin Ümraniye mitingiAK Parti'nin Ümraniye mitingi
Marmara’da poyraz fırtınasıMarmara’da poyraz fırtınası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bordeaux Fransa gösteri Sarı yelekliler

En Çok Okunan Haberler

Özhaseki: Bütün haklarımı Mansur Yavaş'a devrettim

Özhaseki: Bütün haklarımı Mansur Yavaş'a devrettim

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Dünyanın gözü orada! 'Savaş hazırlığı mı?'

Dünyanın gözü orada! 'Savaş hazırlığı mı?'

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

Can Yaman'ın günlük kazancı şaşkına çevirdi!

Can Yaman'ın günlük kazancı şaşkına çevirdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mine Koraş hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten soruşturma

Mine Koraş hakkında soruşturma!

Sokakta 'çıplak adam' paniği! Polis harekete geçti

Sokakta 'çıplak adam' paniği! Polis harekete geçti

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Atatürk Havalimanı'nda başörtülülere hakaret eden Bülent Kökoğlu tutuklandı!

Başörtülülere hakaret eden Bülent Kökoğlu tutuklandı!

Nişanlı polis çiftin kıskançlık tartışması ölümle bitti! Feci son

Nişanlı polis çiftin kıskançlık tartışması ölümle bitti! Feci son

Polis aracında tecavüz davasında yeni gelişme!

Polis aracında tecavüz davasında yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.