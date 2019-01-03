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Sarı yeleklilerin öncü ismi Drouet "izinsiz gösteri"den yargılanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 23:09 | Son Güncelleme

Fransa'nın başkenti Paris'te dün akşam eylem yaptığı sırada gözaltına alınan sarı yeleklilerin öncü isimlerinden Eric Drouet, "izinsiz gösteri düzenlediği" gerekçesiyle yargılanacak

PARİS (AA) - Fransa'da sarı yeleklilerin öncü isimlerinden Eric Drouet'in, dün akşam başkent Paris'te "izinsiz gösteri düzenlediği" gerekçesiyle 15 Şubat'ta yargılanacağı bildirildi.

Paris Savcılığından yapılan açıklamaya göre, dün akşam Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nin yakınındaki Concorde Meydanı'nda düzenlediği gösteri sırasında gözaltına alınan Drouet, "izinsiz eylem yaptığı" gerekçe gösterilerek 15 Şubat'ta yargılanacak.

Akşam saatlerinde serbest bırakılan 33 yaşındaki nakliye şoförü Drouet, basına yaptığı açıklamada, yaşananların hepsinin siyasi gerekçelere dayandığını belirtti.

Sorgusunda üst düzey yetkililerinin bulunmasına anlam veremediğini söyleyen Eric Drouet, gösterilerin devam edeceğini vurguladı.

Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, bu sabah France Inter radyosuna yaptığı açıklamada, izinsiz gösteri yapan kişinin hukuk devletine saygısı kalmadığı anlamına geldiğini belirterek, Drouet'nin gözaltına alınmasının doğru olduğunu savundu.

Eric Drouet'nin avukatı Kheops Lara, dün gece yaptığı açıklamada, müvekkilinin keyfi ve haksız nedenlerle gözaltına alındığını belirtmişti.

Muhalefet partileri de Drouet'nin gözaltına alınmasına tepki göstermişti. Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa hareketinin lideri Jean-Luc Melenchon, dün akşam sosyal medya hesabından, "Eric Drouet yeniden gözaltına alındı. Neden? Bu gücün suistimal edilmesidir. Politik bir polis, sarı yeleklilerin önderlerini hedefliyor ve taciz ediyor. Sarı yeleklilere karşı şiddet, tutuklama ve gözaltı artık yeter. Eric Drouet'yi serbest bırakın. Halkın sözcülerini rahat bırakın." mesajını paylaşmıştı.

Aşırı sağcı Vatanseverler Partisinin lideri Florian Philippot, dün yaptığı açıklamada, Drouet'nin gözaltına alınmasının şoke edici olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin gittikçe daha da otoriter hale geldiğini savunmuştu.

Dün akşam yaklaşık 50 eylemci, gösterilerde şu ana kadar hayatını kaybeden 10 kişi ve yaralananları anmak için Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nin yakınındaki Concorde Meydanı'nda toplanmıştı. Ancak polis, kısa bir süre sonra "gösterinin izinsiz olduğu" gerekçesiyle bir grup eylemciyle beraber Eric Drouet'yi gözaltına almıştı.

Drouet, 22 Aralık 2018'deki eylemde de gözaltına alınmıştı. Daha önce de Paris Savcılığı sarı yeleklileri bir gösteride Elysee Sarayı'nı basmaya davet eden Eric Drouet hakkında "suç işlemeye provokasyon ettiği" ve yasa dışı eylem yapmak istediği" gerekçesiyle soruşturma açmıştı.

Fransa'da izinsiz eylem yapmanın cezası, 6 aya kadar hapis ve 7 bin 500 avro para cezası.

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Anahtar Kelimeler:
drouet Fransa Sarı yelekliler

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