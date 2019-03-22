Sarı Yeleklilerin protestolarına kısmi yasak

Hükümetin orduyu göreve çağırması tepki çekti.Fransa’da polis Sarı Yelekliler'in geçen hafta düzenlediği protesto gösterilerinde çıkan olaylar nedeniyle cumartesi günü Champs-Elysees bulvarı, Elysee Sarayı, tarihi "Arc de Triomphe de l'Étoile" (Zafer Takı) anıtı ve Ulusal Meclis yakınlarında protesto yapmayı yasakladı. Toulouse, Marseille ve Nice kentlerinde de bazı yasaklar getirildi.

Geçen hafta cumartesi günü Paris'te düzenlenen protesto gösterisine şiddet yaşanmış ve bir grup Champs-Elysees bulvarındaki bazı dükkanları ve otomobilleri ateşe vermişti. Bulvar üzerine kurulan ve ateşe verilen barikatlardaki alevler bir apartmana sıçramış ve çıkan yangın nedeniyle 11 kişi yaralanmıştı.

"Sıfır tolerans"

Fransa’da hükümet Sarı Yelekliler'in geçen haftasonu düzenlediği protesto gösterilerinde çıkan olaylar nedeniyle baskı altında. Paris valisi yasaklara karşı gelenlerin hükümetin aldığı sert önlemler kapsamında cezaya çarptırılacağını söyledi. İçişleri Bakanı Christophe Castaner de polisin göstericilere "sıfır tolerans" göstermesini istedi.