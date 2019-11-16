Sarı Yelekliler'in Yıldönümüne Şiddet Eylemleri Damgasını Vurdu

Çoğunluğu yüzünü saklayan siyah giyimli ve maskeli gençlerin oluşturduğu göstericiler, çöp bidonları, motosiklet, bisikletleri ateşe verdi. Kalabalık, alışveriş merkezi Italie 2’ye saldırmaya kalkınca polis müdahale etti. Alışveriş merkezinin kapılarını zorlayan ve kaldırımdan söktükleri taşlarla saldıran öfkeli kalabalığa polis gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti.

Ancak asıl şiddet olayları İtalya Meydanı’nda yaşandı. Hareketi başlatan liderlerden Priscilla Ludosky’nin çağrısı üzerine İtalya Meydanı'nda toplanan kalabalık, daha sabah saatlerinde polisle çatışmaya başladı. Kaldırım taşlarını söküp polise atan kalabalık, Paris Belediyesi’ne ait bir aracı ateşe verdi, HSBC Bankası ve McDonalds binası, otobüs durakları ve reklam panolarının camlarını indirdi.

Sarı Yelekliler hareketinin yıldönümü için düzenlediği eylemler başkent Paris'te yoğunlaştı. Önce Paris’in girişindeki Port de Champaret’de otoyolu kapatan göstericiler polis tarafından gaz bombası kullanılarak uzaklaştırıldı.

Fransa’da 17 Kasım 2018’de akaryakıt zamlarını protesto etmek için 280 bin kişinin sokağa çıkmasıyla başlayan Sarı Yelekliler Hareketi, eylemlerin birinci yılını kutlamak için sokağa çıktı. Tüm ülkede yapılan gösterilere, başkent Paris’te yaşanan şiddet olayları damgasını vurdu. Polis 105 göstericiyi gözaltına aldı.

Sarı Yelekliler’den çok siyah giyimli ve maskeli gençlerin çoğunlukta olduğu göstericiler uzun süre polisle çatıştı. Göstericiler ve polis arasındaki çatışmalar 6 saat sürdü. Polisin alanı boşaltmasıyla akşam 18.00 sularında sona erdi. Güvenlik birimleri, olaylara karışan ve polise sert cisimler atan 105 kişiyi gözaltına aldı, 71 kişiye de izinsiz gösteri ve yüzünü saklama suçuyla ceza kesildi.

Paris Emniyet Müdürü Paris Didier Lallement düzenlediği basın toplantısında,

şiddet olayları nedeniyle Place d’Italie’de yapılması planlanan izinli eylemin de iptal edildiğini açıkladı. Emniyet Müdürü Didier Lallement, göstericilere müdahale konusunda kararlı olduklarını ve başkentte durumun tamamen kontrol altında olduğunu açıkladı.

Lallement, göstericilerden polise dönük sistematik bir saldırı olduğunu da belirterek, şiddet yanlısı olmayan, ılımlı eylemcilerden derhal alanı

terk etmelerini istedi. Pazar günü de kentte gösterilerin düzenleneceğini ve yine olayları çıkması halinde aynı şekilde karşılık vereceklerini belirtti.