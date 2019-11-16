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Sarı Yelekliler'in Yıldönümüne Şiddet Eylemleri Damgasını Vurdu

16.11.2019 21:34 | Son Güncelleme

Fransa’da 17 Kasım 2018’de akaryakıt zamlarını protesto etmek için 280 bin kişinin sokağa çıkmasıyla başlayan Sarı Yelekliler Hareketi, eylemlerin birinci yılını kutlamak için sokağa çıktı. Tüm ülkede yapılan gösterilere, başkent Paris’te yaşanan şiddet olayları damgasını vurdu

Sarı Yelekliler'in Yıldönümüne Şiddet Eylemleri Damgasını Vurdu

Fransa’da 17 Kasım 2018’de akaryakıt zamlarını protesto etmek için 280 bin kişinin sokağa çıkmasıyla başlayan Sarı Yelekliler Hareketi, eylemlerin birinci yılını kutlamak için sokağa çıktı. Tüm ülkede yapılan gösterilere, başkent Paris’te yaşanan şiddet olayları damgasını vurdu. Polis 105 göstericiyi
gözaltına aldı.

Sarı Yelekliler hareketinin yıldönümü için düzenlediği eylemler başkent Paris'te yoğunlaştı. Önce Paris’in girişindeki Port de Champaret’de otoyolu kapatan göstericiler polis tarafından gaz bombası kullanılarak uzaklaştırıldı.

Ancak asıl şiddet olayları İtalya Meydanı’nda yaşandı. Hareketi başlatan liderlerden Priscilla Ludosky’nin çağrısı üzerine İtalya Meydanı'nda toplanan
kalabalık, daha sabah saatlerinde polisle çatışmaya başladı. Kaldırım taşlarını söküp polise atan kalabalık, Paris Belediyesi’ne ait bir aracı ateşe verdi, HSBC Bankası ve McDonalds binası, otobüs durakları ve reklam panolarının camlarını indirdi.

Çoğunluğu yüzünü saklayan siyah giyimli ve maskeli gençlerin oluşturduğu göstericiler, çöp bidonları, motosiklet, bisikletleri ateşe verdi. Kalabalık, alışveriş merkezi Italie 2’ye saldırmaya kalkınca polis müdahale etti. Alışveriş merkezinin kapılarını zorlayan ve kaldırımdan söktükleri taşlarla saldıran öfkeli kalabalığa polis gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti.

Sarı Yelekliler’den çok siyah giyimli ve maskeli gençlerin çoğunlukta olduğu göstericiler uzun süre polisle çatıştı. Göstericiler ve polis arasındaki çatışmalar 6 saat sürdü. Polisin alanı boşaltmasıyla akşam 18.00 sularında sona erdi. Güvenlik birimleri, olaylara karışan ve polise sert cisimler atan 105 kişiyi gözaltına aldı, 71 kişiye de izinsiz gösteri ve yüzünü saklama suçuyla ceza kesildi.

Paris Emniyet Müdürü Paris Didier Lallement düzenlediği basın toplantısında,
şiddet olayları nedeniyle Place d’Italie’de yapılması planlanan izinli eylemin de iptal edildiğini açıkladı. Emniyet Müdürü Didier Lallement, göstericilere müdahale konusunda kararlı olduklarını ve başkentte durumun tamamen kontrol altında olduğunu açıkladı.

Lallement, göstericilerden polise dönük sistematik bir saldırı olduğunu da belirterek, şiddet yanlısı olmayan, ılımlı eylemcilerden derhal alanı
terk etmelerini istedi. Pazar günü de kentte gösterilerin düzenleneceğini ve yine olayları çıkması halinde aynı şekilde karşılık vereceklerini belirtti.

Paris'te Bastille Meydanı'na gelen bir grup ile polis arasında da zaman zaman sıcak saatler yaşandı. Chatelet Meydanı ve Les Halles alışveriş merkezinde de Sarı Yelekliler bir süre protesto gösterileri düzenledi. Paris Emniyet Müdürlüğü binası önündeki bir polis aracı ters çevirildi.

Paris dışında Lyon kent merkezindeki gösterilerde yer yer polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı. Nantes kentinde toplanan bin kadar gösterici ile polis arasında çıkan çatışmalar üzerine polis kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı. Montpellier kentinde iktidara mensup milletvekili Patrick Vignal'in irtibat bürosuna saldırı oldu. Büronun camları kırılarak, anarşist hareketin sembolleri çizildi.

Sarı Yelekliler önümüzdeki haftalarda eylemlerine devam etme ve 5 Aralık'ta sendikaların emeklilik reformuna karşı düzenleyeceği ülke çapındaki büyük genel greve de katılma kararı aldı.

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Sarı Yelekliler'in Yıldönümüne Şiddet Eylemleri Damgasını VurduSarı Yelekliler'in Yıldönümüne Şiddet Eylemleri Damgasını Vurdu
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