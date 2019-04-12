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Sarıcakaya için güç birliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 10:39 | Son Güncelleme

Sarıcakaya Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan ve Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, ilçenin ekonomisine katkı sağlayıp markalaşma yönünde hızla ilerlemesine yardımcı olabilecek projelerin hayata geçirebilmesi için kolları sıvadı.Sarıcakaya’nın geleceğini inşa edecek projeler masaya yatırıldı.

Sarıcakaya için güç birliği

Sarıcakaya Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan ve Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, ilçenin ekonomisine katkı sağlayıp markalaşma yönünde hızla ilerlemesine yardımcı olabilecek projelerin hayata geçirebilmesi için kolları sıvadı.
Sarıcakaya’nın geleceğini inşa edecek projeler masaya yatırıldı. Bu kapsamda ilk durak Sarıcakaya ve Mahalleleri Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği (SAR-DER) oldu. Dernek Başkanı ve İşadamı İbrahim Eldem ve yönetim kurulu ile bir araya gelen Mercan ve Çam, birlikte yapılabilecek projeleri masaya yatırdı.
Sarıcakaya’nın coğrafi konum itibariyle Akdeniz iklimine sahip olması avantajına dikkat çekilirken özellikle tarım alanında geleceğe yönelik yapılacak çalışmalar ele alındı. Ülke genelinde Sarıcakaya domatesinin markalaşma yönünde zaten önemli bir adım attığına dikkati çeken Kaymakam Mustafa Nevzat Mercan, “Birçok yerde Sarıcakaya denince akla gelen ilk şeyin domates olduğunu bilmekteyiz. Biz bu yönde daha fazla neler yapabiliriz buna bakmak gerekiyor. Ortak akıl ve birlikte hareket ederek bilinçli tarım uygulamaları kapsamında Sakarı domatesini bir adım daha ileriye nasıl götürebiliriz buna bakmak lazım. İlçemiz tarım alanında coğrafi şartları nedeniyle çok iyi bir konumdadır. Bu avantajımızı iyi kullanmamız gerekiyor” dedi.
Bilinçli Tarım Uygulama projesini önümüzdeki süreçte faaliyete geçirmeyi hedeflediklerini dile getirerek sözlerine başlayan Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam’da “Ülke genelinde birçok tarım şehrinde ve ilçelerinde bilinçsizce uygulanan ilaçlama kapsamında verimli topraklar gelecek yıllarda tamamen ortadan kalkacaktır. Bunun önüne geçebilmek amacıyla çeşitli projelerimizi bizde ilerleyen süreçte tek tek faaliyete geçireceğiz. Özelikle Sarıcakaya’mızın tekrar tarımsal kalkınma da söz sahibi olmasını hedeflemekteyiz. Hep birlikte taşın atlana elimizi koyarak sorunlarını çözüme kavuşturacağımızın bilincindeyim” diye konuştu.
SAR-DER Başkanı İbrahim Eldem de her daim desteğe hazır olduklarını ve kendilerine verilecek her görevi yerine getirebileceklerini dile getirdi.

Sarıcakaya için güç birliği

Sarıcakaya için güç birliği

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