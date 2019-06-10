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Sarıcakaya’da yaralar sarılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 13:58 | Son Güncelleme

Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde dün etkili olan ve büyük maddi zarara yol açan selin ardından yaralar sarılmaya başlandı.İlçede dün akşam saatlerinde başlayan yağış bir süre sonra şiddetini artırarak sele neden oldu.

Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde dün etkili olan ve büyük maddi zarara yol açan selin ardından yaralar sarılmaya başlandı.
İlçede dün akşam saatlerinde başlayan yağış bir süre sonra şiddetini artırarak sele neden oldu. Eskişehir’in Çukurova’sı diye adlandırılan Sarıcakaya’da çiftçinin geçim kaynağı seralar da sel dolayısıyla büyük zarar gördü. İğdir Mahallesi ve Kapukaya mahalleleri arasında kapanan yollar, Sarıcakaya Belediyesi tarafından görevlendirilen iş makineleriyle açılırken selin izleri de gün ağarınca ortaya çıktı. Sel dolayısıyla alçak katlardaki bazı evleri su basarken bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla evlerini boşaltarak temizlik çalışmalarına başladı. Üreticiler büyük zararla karşı karşıya kalırken bölgede de hasar tespit çalışmalarına başlandı.
Sarıcakaya İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Çam da sel felaketinin yaşandığı andan itibaren olay yerinde AFAD ekipleriyle birlikte hasar tespit çalışmalarına katıldı. Zarar gören vatandaşlarla tek tek görüşen Başkan Çam, yaralarının kısa sürede sarılması için ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını söyledi.

Sarıcakaya’da yaralar sarılıyor

Sarıcakaya’da yaralar sarılıyor

Sarıcakaya’da yaralar sarılıyor

Sarıcakaya’da yaralar sarılıyor

Sarıcakaya’da yaralar sarılıyor

Sarıcakaya’da yaralar sarılıyor

Sarıcakaya’da yaralar sarılıyor

Sarıcakaya’da yaralar sarılıyor

Sarıcakaya’da yaralar sarılıyor

Sarıcakaya’da yaralar sarılıyor

Sarıcakaya’da yaralar sarılıyor

Sarıcakaya’da yaralar sarılıyor

Sarıcakaya’da yaralar sarılıyor

Sarıcakaya’da yaralar sarılıyor

Sarıcakaya’da yaralar sarılıyor

Sarıcakaya’da yaralar sarılıyor

Sarıcakaya’da yaralar sarılıyor

Sarıcakaya’da yaralar sarılıyor

Sarıcakaya’da yaralar sarılıyor

Sarıcakaya’da yaralar sarılıyor

Sarıcakaya’da yaralar sarılıyor

Sarıcakaya’da yaralar sarılıyor

Sarıcakaya’da yaralar sarılıyor
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