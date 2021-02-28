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  4. Sarıçay'da endişelendiren görüntü! Tekneler karaya oturdu

Sarıçay'da endişelendiren görüntü! Tekneler karaya oturdu

28.02.2021 17:10 | Son Güncelleme:
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Sarıçay'da endişelendiren görüntü! Tekneler karaya oturdu

Çanakkale Sarıçay'da çekilen deniz suyu nedeniyle balıkçı tekneleri karaya oturdu. Suyun hava değişikliği nedeniyle çekildiğini düşünen balıkçılar, her yıl bu aylarda denizin 1 metre kadar çekildiğini söyledi.

Çanakkale, kent merkezini ikiye bölen Sarıçay'da, deniz suyunun çekilmesine bağlı olarak su seviyesi düştü. Sarıçay’da bağlı balıkçı tekneleri ise suyun azalmasının ardından karaya oturdu. Teknelerinin balçık içinde kalmasını önlemeye çalışan balıkçılar ise olaya deniz suyunda yaşanan gel-gitlerin neden olduğunu söyledi.

'SULAR YÜKSELDİĞİNDE BALIĞA ÇIKACAĞIZ'

Teknelerinin motorunu balçıktan kurtarmak için çaba harcayan balıkçı Sedat Güneş, “Sular yükseldiğinde yeniden balığa çıkacağız. Her sene bu aylarda Sarıçay’dan yaklaşık 1 metreye yakın su çekilir. Rüzgarın kuzeyden batıya esmesinin yanı sıra bölgenin ev ve iş yeri atıklarıyla dolmasının da etkisi oluyor” diye konuştu.

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DHA

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