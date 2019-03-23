Sarıçay'da sular çekildi, tekneler karaya oturdu

Çanakkale Boğazı'nda deniz suyunun çekilmesi nedeniyle Sarıçay'da birçok balıkçı teknesi, karaya oturdu. Balçığa saplanan teknelerin sahipleri, çekilmeyi hava değişikliklerine bağladı.

Çanakkale merkezde, kenti ikiye bölen denizle bağlantılı Sarıçay'da, deniz suyu çekilmesine bağlı olarak su seviyesi düştü. Sarıçay'ın kıyı bölgelerindeki tekneler de su seviyesinin azalmasına bağlı olarak karaya oturdu. Teknelerin balçığa saplandığını gören vatandaşlar, şaşkınlık yaşadı. Teknelerinin zarar görmemesi için önlem almaya çalışan balıkçılar, bu durumu, yaşanan hava değişikliğine bağladı.

Çanakkale'de 20 yıldır balıkçılık yapan Kaan Anak, Poyrazlı havada, rüzgar estiği zaman sular burada çekiliyor. Ama lodoslu hava olduğu zaman sular yükseliyor. Her sene bu olay yaşanıyor. Zararı oluyor. Ben bu kayığı buradan çıkarırken, vura vura gidiyorum. Her yıl 5 bin TL'ye yakın pervane parası veriyorum dedi.

