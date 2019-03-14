Sarıeroğlu, kadın girişimcilerle buluştu

TEKİRDAĞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Kadınlar güçlü olursa şehirlerin ve Türkiye'nin daha güçlü olacağına inanıyoruz." dedi.

Sarıeroğlu, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kadın girişimcilerle bir araya geldi.

Ticaret Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda konuşan Sarıeroğlu, Tekirdağ'ın 31 Mart'tan sonra AK Parti belediyeciliğiyle tanışması için adayların çalıştığını söyledi.

Tekirdağ'da kadın girişimcilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Sarıeroğlu, "Gittiğimiz illerde kadın sivil toplum kuruluşu temsilcilerimizle kadın girişimcilerle bir araya gelmeye önem veriyoruz. Kadınlar mutlu olursa şehirlerin ve Türkiye'nin mutlu olacağına inanıyoruz. Kadınlar güçlü olursa şehirlerin ve Türkiye'nin daha güçlü olacağına inanıyoruz. Güçlü bir kadın hareketi olan partinin temsilcileriyiz. Gittikçe de sayılarımızı artırıyoruz." diye konuştu.

Jülide Sarıeroğlu, kadınların siyasette söz sahibi olmaya devam ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Kadın milletvekili ve meclis üyeliklerimizde ciddi artışları AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak sağladık. Önümüzdeki dönemlerde kadın başkan sayımızın da yüksek olmasını temenni ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde daha da güçlenerek hanımlar olarak yolumuza devam edeceğiz. İş kadınlarımız istihdam sağlıyor. Üretime, büyümeye katma değer sağlayan kadınlarsınız."