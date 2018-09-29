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Sarıeroğlu pamuk ve biber topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 14:48 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana'da pamuk ve biber tarlalarına girerek işçilerle birlikte hasat yaptı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana'nın Karataş ilçesindeki tarlalarda hasat yapan işçilerle beraber pamuk ve biber topladı.

Sarıeroğlu, Yemişli Mahallesi'ndeki bir pamuk tarlasında tarım işçileriyle sohbet etti.

Daha sonra işçilerle, elle pamuk hasadı gerçekleştiren Sarıeroğlu, tarlada fotoğraf da çektirdi.

Ardından bir biber tarlasına geçen Sarıeroğlu, burada da işçilerin yanına giderek hasat gerçekleştirdi.

Tarla sahibi, Sarıeroğlu'nun topladığı biberleri kendisine hediye etti.

İşçilere "Kolay gelsin." temennisinde bulunan, üreticiye de bol kazançlar dileyen Sarıeroğlu, burada da çalışanlarla fotoğraf çektirdi.

AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni ve diğer ilgililerin de eşlik ettiği Sarıeroğlu daha sonra, aynı mahalledeki aşure dağıtımına katıldı, vatandaşlarla sohbet etti.

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adana Biber hasat Jülide Sarıeroğlu pamuk

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