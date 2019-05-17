Sarıeroğlu'ndan Yüreğir ve Sarıçam belediyelerine ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Yüreğir ve Sarıçam Belediye başkanlarına "hayırlı olsun" ziyaretlerinde bulundu.

AK Parti Adana İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sarıeroğlu, ilk olarak Yüreğir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Mehmet Fatih Kocaispir'i ziyarette ederek, görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Güzel bir seçim dönemini geride bıraktıklarını belirten Jülide Sarıeroğlu, "Teşkilatlarımız ile birlikte çok güzel bir seçim dönemini geride bıraktık. Yüreğirli hemşehrilerimizle hep beraber kucaklaştık. Halkımızın teveccühünü aldık. Başkanımızın bundan sonraki süreçte vatandaşımızın güvenini boşa çıkartmadan çalışacağına, Yüreğir'e önemli katkılar sağlayarak, çok güzel çalışmalar yapacağına yürekten inanıyorum. Başkanımızı tebrik ediyor, Meclis üyeleri ve tüm çalışma arkadaşlarına başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sarıeroğlu daha sonra 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde tekrar Sarıçam Belediye Başkanlığı'na seçilen Bilal Uludağ'ı makamında ziyaret etti.