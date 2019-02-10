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Sarıgöl deve güreşleriyle renklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 17:07 | Son Güncelleme

Sarıgöl Belediyesi 3.

Sarıgöl deve güreşleriyle renklendi

Sarıgöl Belediyesi 3. Deve Güreşleri Şenliği büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Ahmet Savran Deve Güreş Alanında yapılan şenlikte binlerce vatandaş bir yandan güreşleri merakla izlerken, bir yandan da güzel bir havada piknik yapma fırsatı buldu.
Sarıgöl Belediyesince bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Deve Güreşleri Şenliği’ne Ege Bölgesinin çeşitli il ve ilçelerinden 80 güreş devesi katıldı. Ahmet Savran Deve Güreş Alanında gerçekleştirilen deve güreşlerinde ilçe halkı ücretsiz deve güreşlerini izleme imkanı bulurken, deve güreşlerini izlemeye gelenler de güneşli bir hava altında hem güreşleri izledi hem de piknik yapma imkanı buldu.
Bu yıl deve güreşlerinin 3’üncüsünün yapıldığını belirten Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, "Belediye olarak gelenek haline getirdiğimiz deve güreşlerini çeşitli il ve ilçelerden 80 güreş devesi katıldı. Vatandaşlarımız heyecanla bir yandan güreşleri izledi bir yandan da pikniklerini yaptı. Deve güreşleri her yıl yapılacaktır. Şenliğimize katılan misafirlerimize teşekkür ederim" dedi.
Sarıgöl Belediyenin düzenlediği 3. Deve Güreşleri Şenliğine Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, İlçe Jandarma Komutan Vekili J. Başçavuş Arif Çelik, Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, Sarıgöl MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, Sarıgöl Ülkü Ocakları Başkanı Hakan Kuruca, Sarıgöl Yörükleri ve Kültür Dayanışma Derneği Başkanı Hüdaverdi Kaya, Sarıgöl Yörük Beyi Halil Aslan ve binlerce Sarıgöllü katıldı.
Şenlik boyunca vatandaşlar açılan sergilerden motif develer, sarıklar, deve sucukları alarak şenlik hatırası olarak alışverişte bulundu.

Sarıgöl deve güreşleriyle renklendi

Sarıgöl deve güreşleriyle renklendi

Sarıgöl deve güreşleriyle renklendi

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