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  4. Sarıgöl polisi aranan 4 kişiyi yakaladı

Sarıgöl polisi aranan 4 kişiyi yakaladı

29.12.2020 12:58 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde çeşitli suçlara karışan ve haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişi Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğünün titiz çalışmaları sonucu yakalandı.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde çeşitli suçlara karışan ve haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişi Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğünün titiz çalışmaları sonucu yakalandı. Adli mercilere teslim edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hakkında yağma ve konut dokunulmazlığını ihlal suçundan adli işlem yapılan C.G. (24) isimli şahıs, Sarıgöl sulh ceza mahkemesince yağma ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından tutuklanarak Alaşehir kapalı ceza infaz kurumuna sevk edildi.
Uyuşturucu veya Uyarıcı madde Ticareti suçundan adli tahkikat yapılan İ.A.(44) isimli şahıs, Sarıgöl sulh ceza Mahkemesince tutuklanarak Alaşehir kapalı ceza infaz kurumuna sevk edildi.
Bina içinde Muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan adli tahkikat yapılan A.C. (19) isimli şahıs, çıkarıldığı Sarıgöl sulh ceza mahkemesince tutuklanarak Alaşehir kapalı ceza infaz kurumuna sevk edildi.
Hakkında Hükümlü veya Tutuklunun kaçması suçundan yakalama müzekkeresi olan N.K. (26) isimli şahıs da savcılıkça Salihli açık ceza infaz kurumuna sevk edildi.

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