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Sarıgöl'de baba- oğul uyuşturucudan gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 17:42 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, A.Ç.

Sarıgöl'de baba- oğul uyuşturucudan gözaltına alındı

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, A.Ç. (60) ve oğlu Y.Ç. (34) gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramada Hint keneviri ve esrar ele geçirildi.
Manisa ve Sarıgöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağlıca Mahallesi'nde oturan kişilerin uyuşturucu yetiştirdiği ihbarıyla harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin A.Ç. ve oğlu Y.Ç. olduğunu belirledi. Belirlenen adrese bu sabah düzenlenen operasyonda, narkotik köpeği 'Vicdan'la arama yapıldı. Şüphelilerin ev ve bahçesinde yapılan aramada 65 kök dişi Hint keneviri, 830 gram kubar esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda ayrıca drone da kullanıldı. Ele geçirilen Hint kenevirleri, imha edildi. Gözaltına alınan A.Ç. ve oğlu Y.Ç.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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Sarıgöl'de baba- oğul uyuşturucudan gözaltına alındıSarıgöl'de baba- oğul uyuşturucudan gözaltına alındı

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