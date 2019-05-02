Sarıgöl’de bir köpek 18 yavru doğurdu

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bir köpek sezaryenle 18 yavru dünyaya getirdi. Anne köpek kan kaybından ölürken, yavrulara iki besici gözleri gibi bakıyor.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Tırazlar Mahallesi’nde besicilik yapan Mehmet Ali Yalçın ve Ali Yalçınalp’in iki yıldır besledikleri Anadolu çoban köpeği cinsi köpek 18 yavruya hamile kaldı. Önceki gün doğum yapmaya başlayan anne köpeğin zorlandığını gören sahipleri, köpeği veterinere götürdü. Veteriner Hekim Hüseyin Bardakçı tarafından sağlıklı olarak sezaryenle alınan 11 erkek ve 7 dişi olmak üzere 18 yavru köpek için ısıtma sistemleri bulunan özel bölüm hazırlandı. Sezaryen sonrası kanaması bulunan anne köpek ise kurtarılamadı. Anneleri ölen 18 yavru özel olarak biberonla besleniyor.

Anneleri ölen yavrulara gözü gibi baktıklarını söyleyen Ali Yalçınalp, "Anneleri sezaryenle doğum anında öldü. Yavruları sağ salim kurtuldu. Besihanenin bir bölümüne 18 yavru köpek için sıcak ortam hazırladık. Gece gündüz elektrikli soba yanıyor. İki biberon ile devamlı besliyoruz. Sadece süt değil veterinerimizin denetiminde de hazır gıdalar veriyoruz. Günümün büyük bölümü enikleri hayatta tutmak için geçiyor. Veterinerimiz de bizimle birlikte eniklerin yaşatılması için gayret ediyor" dedi.

Yavru köpeklerin annelerinin de ellerinde büyüdüğünü söyleyen Mehmet Ali Yalçın ise, "Annesi elimizde büyüdü. İki yıldır kendimiz besliyorduk. İlk kez hamile kaldı. Doğumu gecikince hemen Ali Yalçınalp ile Sarıgöl’deki veterinerimiz olan Hüseyin Bardakçı’ya götürdük. Sezaryenle alınacağını belirtti. 18 yavru sırayla alındı ama annelerini kaybettik. Şimdi süt, köpek mamaları, elektrik giderleri olmak üzere 200 TL masraf yapıyoruz. Önemli olan yavruların kurtulması" diye konuştu.

18 yavru köpek için ilk bir ayın çok önemli olduğunu vurgulayan Veteriner Hekim Hüseyin Bardakçı, "Köpeklerin sağlık durumları çok iyi. Her zaman kontrol altındalar. Köpeklerin 15 günde görmeleri olur. Daha sonra diğer gıdalar verilmeye başlanacak. Yavru köpekleri hayata bağlamak için tüm gayretimi gösterip sağ kalmalarını sağlayacağım" ifadelerini kullandı.

Yavruları görmeye çok sayıda kişinin geldiği ancak hijyenik durum nedeniyle yavruların gösterilmediği belirtildi.