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Sarıgöl’de çalınan traktör, 3 yıl sonra Salihli’de bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 23:50 | Son Güncelleme

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinden 3 yıl önce çalınan traktör, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu, ilçeye bağlı Durasıllı Mahallesi’nde bir ikamete ait evin bahçesinde bulundu.Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçede meydana gelen traktör hırsızlığıyla ilgili olarak geniş çaplı titiz çalışma başlattı.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinden 3 yıl önce çalınan traktör, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu, ilçeye bağlı Durasıllı Mahallesi’nde bir ikamete ait evin bahçesinde bulundu.
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçede meydana gelen traktör hırsızlığıyla ilgili olarak geniş çaplı titiz çalışma başlattı. Ekipler, Aralık ayında Salihli’de römorku ile birlikte çalınan traktörün Durasıllı Mahallesi’nde G.P.’ye ait evin bahçesinde olduğunu ayrıca 3 yıl önce Sarıgöl ilçesinden çalınan traktörün ise M.S.T.’ye ait iş yerinde olduğunu tespit etti. Yapılan operasyonda Salihli’de park halindeyken çalınan traktör bulunamazken, römorku ise ikametin bahçesinde, iş yerinde ise Sarıgöl ilçesinden çalınan 20 RE 659 plakalı traktör ele geçirildi. M.S.T. traktörü O.A. isimli şahıstan satın aldığını söylemesi üzerine O.A. ve M.S.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, traktör, sahibi Mehmet Ali Güneylioğlu’na, römork ise Davut Özçelik’e teslim edildi.
Traktörünü teslim alan Güneylioğlu, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teşekkür etti.
Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceğini ifade etti.

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