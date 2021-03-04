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  4. Sarıgöl’de dilencinin üzerinden 14 bin lira çıktı

Sarıgöl’de dilencinin üzerinden 14 bin lira çıktı

04.03.2021 17:50 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde dilencilik yapan konuşma ve işitme engelli şahsın üzerinden 14 bin 135 lira çıktı.Sarıgöl’de esnafı dolaşarak para toplayan birinin olduğu ihbarını alan Sarıgöl Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri harekete geçti.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde dilencilik yapan konuşma ve işitme engelli şahsın üzerinden 14 bin 135 lira çıktı.
Sarıgöl’de esnafı dolaşarak para toplayan birinin olduğu ihbarını alan Sarıgöl Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri harekete geçti. Cadde üzerinde şahsı yakalayan ekipler, dilencilik yapan kişinin üzerinde yaptığı aramada yüklü miktarda para buldu. Denizli’den geldiği ve isminin R.Ç. olduğu öğrenilen konuşma ve işitme engelli şahsın üzerinden toplam 14 bin 135 TL çıktı. Tutanakla üzerinden çıkan paralara el konulan R.Ç., Denizli’ye geri gönderildi.
Sarıgöl Belediyesi Zabıta Amiri Erdoğan Akdeniz, ’’Esnaftan gelen şikayet üzerine ekiplerimiz tarafından alınan R.Ç. adlı şahsın üzerinden 14 bin 135 TL para çıktı. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33. maddesine göre mülkiyeti kamuya aktarılmak üzere işlem yapılarak, üzerinden çıkan paralaar tutanakla el konuldu’’ dedi.

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