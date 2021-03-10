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Sarıgöl’de ’Huzurlu sokaklar ve narkotik’ uygulaması

10.03.2021 16:43 | Son Güncelleme:
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Sarıgöl’de ’Huzurlu sokaklar ve narkotik’ uygulaması

Türkiye geneli gerçekleştirilen ’Huzurlu sokaklar ve narkotik’ uygulaması kapsamında Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde ’Silahla kasten yaralama’ suçundan aranan bir şahıs suç aletiyle birlikte yakalandı.

Türkiye geneli gerçekleştirilen ’Huzurlu sokaklar ve narkotik’ uygulaması kapsamında Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde ’Silahla kasten yaralama’ suçundan aranan bir şahıs suç aletiyle birlikte yakalandı. Zanlı, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalırken, ’Trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan araması bulunan bir diğer şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde ’Huzurlu sokaklar ve narkotik’ uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada ’Silahla kasten yaralama olayı’ firarisi olarak aranan H.A. adlı şahıs olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Hırsızlık suçundan arama kaydı bulunan S.Ç. adlı şahıs da uygulama sırasında yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında 0.6 gram metafetamin ve 1.6 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Şahıs hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve içmek suçundan işlem yapıldı.
Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan arama kaydı bulunan Ö.A. isimli şahıs ise uygulamada yakalanarak tutuklandı.
5809 sayılı kanuna muhalefet suçundan arama kaydı bulanan H.Ç. adlı şahıs da yapılan uygulama sırasında emniyet güçlerine yakalandı. H.Ç. de çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
Sarıgöl İlçe Emniyet müdürlüğü ilçenin huzur ve güvenliği için uygulamaların aralıksız devam edeceğini belirtti.

Sarıgöl’de ’Huzurlu sokaklar ve narkotik’ uygulaması

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