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Sarıgöl'de 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projesine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 15:43 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla Türkiye genelinde başlatılan proje Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde de uygulandı.

İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla Türkiye genelinde başlatılan proje Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde de uygulandı.
Trafik kazalarında her yıl yaklaşık bin 700 yayanın hayatını kaybetmesi üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. maddesinde yapılan değişiklikle, trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan yaya kazalarına yönelik bir adım atıldı. Yapılan düzenleme ile 'yaya öncelikli trafik' anlayışı yasal bir zemine oturtuldu. Düzenleme ile artık araç sürücüleri, trafik polisi veya trafik ışığı bulunmayan, ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken 'yavaşlamak', buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa ilk geçiş hakkını vermek zorunlu hale geldi.
Bakanlığın bu projesine Sarıgöl'de de destek geldi. Sarıgöl Hükumet Konağı önünde uygulamalı olarak yapılan 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projesine Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, MHP'li Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Sarıgöl İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Seydi Kazez, Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Arif Çelik, trafik polisleri, jandarma trafik ekipleri, Sarıgöl Belediyesi Zabıta ekipleri ile vatandaşlar katıldı. Kaymakam Kılınç ve beraberindekiler, buradaki yaya geçidinde araçların yavaşlamasını fırsat bilip, birlikte yolun karşısına geçip proje kornusunda farkındalık yaratmaya çalıştı. Sürücüler, proje konusunda bilgilendirildi.
Kavşak giriş ve çıkışlarında, okul ve yaya geçitlerine yaklaşırken sürücülerin yavaşlamaları gerektiğini belirten Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Öncelik yayalarda trafik projesi kapsamında Sarıgöl'de uygulama başlattık. Yayalar için yaralanma ve ölümle sonuçlanan trafik kazalarda ciddi bir azalma olacağını düşünüyorum. Bu medeni trafik kültürünü edinmemizde fayda var dedi.
Sarıgöl İlçe Jandarma ile Alaşehir İlçe Jandarma Trafik ekipleri de Sarıgöl'ün kırsal Çanakçı Mahallesi'nde yol kontrolü yapıp, yaya geçidinde sürücülere ve yayalara pnoje hakkında bilgi verdi. Uygulama, vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı, destek buldu.

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