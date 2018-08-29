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Sarıgöl'de sağanak ve dolu, bağlara zarar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 16:58 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde gece etkili olan sağanak, şiddetli rüzgar ve dolu, üzüm bağlarında zarara yol açtı.

Sarıgöl'de sağanak ve dolu, bağlara zarar verdi

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde gece etkili olan sağanak, şiddetli rüzgar ve dolu, üzüm bağlarında zarara yol açtı.
Sarıgöl çevresinde dün saat 22.30 sıralarında aniden başlayarak etkili olan sağanak, şiddetli rüzgar ve dolu, üzüm üreticilerin kabusu oldu. Yaklaşık 1 saat süren olumsuz havanın etkisi, sabah gökyüzü aydınlanınca ortaya çıktı. Sarıgöl Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, bağ ve tarlalarda zarar belirleme çalışması yaptı. Çimentepe, Çanakçı, Özpınar, Emcelli ve Bahadırlar mahalleleri ile eski mezbaha bölgesinde su baskınları olduğunu belirten Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Çetin Yıldız, "Sarıgöl'de gece başlayan şiddetli yağmur, dolu ve fırtınadan bağlarda zarar oluştu. Ekiplerimiz sabahtan bu yana alanda kesin zararı belirlemek için çalışmalar yapıyor. Çimentepe ve Özpınar mahallelerinde bir bölümünde dolu, diğer mahallelerde ise fırtına üzüm bağlarındaki asma sıralarını devirdi. Örtülerin bir kısmı, fırtına nedeniyle yırtıldı. Derelerden taşan sel suları, üzüm bağlarına girdi. Sergide kurumakta olan üzümlerin ıslanmasına neden oldu" dedi.
Serbest Ziraat Mühendisi Derya Öztürk Aydın, "Çok büyük hasar var. Önümüzdeki yılları da etkileyecektir. Çiftçilere yardımcı olmak için arazideyim. Geçmiş olsun diyorum" dedi. Özpınar Mahallesi'nden üzüm üreticisi Yusuf Kahraman, dolunun 15 dakika etkili olduğunu belirterek, "'Ben böyle dolu görmedim. Yağmurdan önce fındık büyüklüğünde yağdı" dedi. Sarıgöllü üzüm üreticileri, bağlarında sel sularının boşalana kadar ilaçlama yapamayacaklarını ifade etti. Devrilen üzüm sıralarının düzeltilmesi için çalışma başlattı.

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Sarıgöl'de sağanak ve dolu, bağlara zarar verdiSarıgöl'de sağanak ve dolu, bağlara zarar verdiSarıgöl'de sağanak ve dolu, bağlara zarar verdiSarıgöl'de sağanak ve dolu, bağlara zarar verdi

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