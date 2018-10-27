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Sarıgöl'de Sultaniye üzümünden pekmez yapımına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 10:22 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, kentin dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzümlerinden hazırlanan, kış aylarının enerji kaynağı pekmezin yapımına başlandı.

Sarıgöl'de Sultaniye üzümünden pekmez yapımına başlandı

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, kentin dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzümlerinden hazırlanan, kış aylarının enerji kaynağı pekmezin yapımına başlandı. Ev yapımı pekmezin 2 yıl raf ömrünün bulunduğu belirtildi.
Sarıgöllü ev kadınları, oldukça zahmetli olmasına rağmen şifa kaynağı pekmez yapmayı sürdürüyor. Pekmezin kentin dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzümlerinden yapılması, şifa kaynağı olmasının yanı sıra lezzetini de arttırıyor. Sarıgöllü çiftçi Mehmet Hasırcı, pekmezin yapım aşamalarını şöyle anlattı:
"Sabah erken saatlerde Sultaniye üzümler, bir havuzda bol suyla yıkanıyor. Kanaviçe çuvallara konularak pekmez toprağı ekleniyor. Üzümlerin suyu çıkana kadar ayakla çiğnenerek eziliyor. Çıkarılan üzüm suyu, daha sonra bir süre dinlenmeye alınıyor. Üzüm suyunun posaları dibe çökünce, üzerinden kepçelerle büyük kazanlara alınarak, kaynatılmaya başlanıyor. Kazanda üzüm şırası 3- 4 saat kaynıyor. Bu arada delikli kepçelerle karıştırılarak kontrolü yapılıyor. Pekmezin koyuluğunu kontrol ediliyor. Kıvamına gelince kazanlar ateşten indiriliyor, pekmez soğumaya alınıyor. Soğuduktan sonra kışın tüketilmek üzere cam şişelere dolduruluyor."
Pekmez yapımının gelenekselleştiğini, komşularla bir araya gelerek yaptıklarını belirten kent sakini Naime Hasırcı, "Pekmez ateşten indiğinde, kazanın üzerinde köpük oluşur. Bu köpük, pekmez yapımına yardımcı olanlarla birlikte yenir. Komşularımıza da göndeririz. Bu bir gelenektir" dedi.
Emcelli Mahalle Muhtarı Akif Karadağ da büyüklerinden, pekmezin kışın insanlara enerji verdiğini, soğuk algınlığına, öksürüğe, astıma iyi geldiğini, aynı zamanda kan yapıcı özelliği olduğunu öğrendiklerini dile getirerek, "Bu nedenle, kış aylarında bol miktarda pekmez tüketmekteyiz. Faydalarını çocuklarımıza anlatmaktayız" diye konuştu. Sarıgöllüler, beyaz Sultaniye üzüm pekmezini litresi 20 TL'den, siyah üzüm pekmezini litresi 25- 30 TL'den satıyor. 'Günbalı' adlı pekmez türünün ise litresinin 30- 35 TL olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Sarıgöl'de Sultaniye üzümünden pekmez yapımına başlandıSarıgöl'de Sultaniye üzümünden pekmez yapımına başlandıSarıgöl'de Sultaniye üzümünden pekmez yapımına başlandıSarıgöl'de Sultaniye üzümünden pekmez yapımına başlandı

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