Sarıgöl'de üzümün faydaları anlatıldı

MANİSA(AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen geleneksel Sultaniye Üzüm Festivali'nde sultaniye üzümünün faydaları hakkında bilgi verildi.

Sarıgöl Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen festivalde, sultaniye üzümü tanıtıldı, faydaları anlatıldı.

Diyetisyen Begüm Ünal, Sarıgöl'ün tam bir üzüm ambarı olduğunu ancak tüketimin az olduğunu belirterek üzümün içerisindeki vitamin ve mineraller bakımından tam bir şifa kaynağı olduğunu söyledi.

Üzümün birçok faydasının olduğunu ifade eden Ünal, "Ağustos ve Eylül ayının gözde meyvelerinden üzümün sağlık açısından birçok faydası bulunmaktadır. Üzüm; potasyum, sodyum, kalsiyum, bakır, manganez, demir, magnezyum, çinko, karoten, kripto-ksantin gibi vitamin ve mineraller bakımından zengindir." diye konuştu.

-"Çocukların kemik gelişimine katkı sağlar"

Diyetisyen Bengü Ünal, üzümün, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kemiklerin güçlenmesinde oldukça önemli rol oynadığını söyleyerek, "Özellikle gelişme çağında olan çocukların tüketmesi çok faydalıdır. Sebebi ise üzümün kemik gelişimine katkıda bulunan demir ve bakır minerallerini içermesidir. Kemik erimesine sahip hastalar da üzümün bu özelliğinden yararlanabilirler." dedi.