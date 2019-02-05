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Sarıgöl'de yalancı bahara aldanan papatyalar çiçek açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 11:42 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde hava sıcaklıkları  mevsim normallerinin üzerinde syredince papatyalar çiçek açtı, üreticiler de bağlarında budama ve gübreleme çalışmaları yapma fırsatı buldu.  Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması nedeniyle Sarıgöl'de Şubat ayının ilk haftasında papatyalar çiçek açmaya başladı.

Sarıgöl'de yalancı bahara aldanan papatyalar çiçek açtı

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde syredince papatyalar çiçek açtı, üreticiler de bağlarında budama ve gübreleme çalışmaları yapma fırsatı buldu.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması nedeniyle Sarıgöl'de Şubat ayının ilk haftasında papatyalar çiçek açmaya başladı. Özellikle bağlarda asmaların arasında açan papatyalar, birbirinden güzel görüntüler oluşturdu. Bazı Sarıgölllüler, güzel havanın tadını çıkarıp, kırlarda papatya topladı. Üreticiler de bağlarında, budama, direk dikme, budanan bağ çubuklarını tellere bağlama, gübreleme çalışması yapma imkanı buldu. Üreticiler, mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklığının üzüm bağlarının ve meyve bahçelerindeki ağaçların erken uyanmasına neden olacağından endişe ettiklerini söyledi. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Bir kaç gündür hava sıcaklıkları ortalama 17-18 derece arasında seyretmekte. Biz buna 'pastırma sıcakları' diyoruz. Pastırma sıcağı, aldatıcıdır. Erken uyanan papatyalar, meyve ağaçları ileride ortaya çıkacak herhangi bir don olayı ve soğuk havada zarar görür. Mart ayında Sarıgöl Ovası'nda geçmişte soğuk havanın etkili olduğunu biliyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Sarıgöl'de yalancı bahara aldanan papatyalar çiçek açtı

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